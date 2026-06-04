Motochorros atacaron a una mujer delante de su hijo de 11 años: "Le tuve que decir que corriera"

Dos motochorros atacaron a una mujer delante de su hijo de 11 años para robarle cuando llegaba a su casa en el partido bonaerense de Avellaneda.

"El de atrás se tiró andando. Llegué a forcejear, a que no me robara, porque es lo que me salió en el momento. Grité para que la gente me pudiera ayudar", dijo este jueves Brenda, la víctima, en diálogo con Crónica. "Le tuve que decir a mi hijo que corriera", recordó.

Así habló Brenda con Crónica

El violento episodio ocurrió el viernes último cuando Brenda regresaba en moto a su casa, situada en la calle Salcedo al 1200. El hecho fue filmado por una cámara de seguridad y en las imágenes se observa cómo la mujer se resistió al asalto, forcejeando en el suelo con los dos atacantes, quienes finalmente escaparon sin llevarse el vehículo.

El menor de 11 años presenció el inicio del ataque y tuvo que correr en medio del intento de robo. "Nosotros, con mi marido, siempre dijimos que, si pasaba algo así, que él (por el nene) corra, que busque un refugio para él, aun escuchando un tiro", expresó Brenda.

Por último, la mujer contó que recuperó hace dos meses la moto que le quisieron sustraer en esta oportunidad. "El año pasado me la robaron en la puerta del trabajo. Me quiero ir del barrio. Nos queremos ir", finalizó.

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