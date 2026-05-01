Un policía mató a delincuente que intentó asaltarlo cuando caminaba con su familia en Mar del Plata

Un ladrón de 35 años fue abatido este jueves por la noche luego de intentar asaltar a un policía que caminaba con su familia en el barrio San Cayetano, en Mar del Plata.

El episodio sucedió en la intersección de Bolívar y Estado de Israel, cuando el policía fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una moto tipo 110.

Según indicaron fuentes del caso, uno de los asaltantes descendió del vehículo lo apuntó con un revólver e intentó concretar el robo. En ese momento, el efectivo reaccionó de manera inmediata para resguardar su vida y la de su familia.

De acuerdo con el relato oficial, el efectivo, quien se encontraba fuera de servicio, extrajo su arma reglamentaria y efectuó un único disparo que impactó en el tórax del agresor.

El delincuente cayó gravemente herido en la vía pública y murió en el lugar a los pocos minutos, mientras que su cómplice escapó a toda velocidad en la motocicleta y es intensamente buscado por las autoridades.

Tras el hecho, el policía permaneció en la escena junto a su familia y dio aviso a las fuerzas de seguridad. Minutos después, arribaron al lugar efectivos de la jurisdicción y personal de la Jefatura Departamental, quienes preservaron el lugar para el trabajo de los peritos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, que dispuso la realización de las pericias correspondientes, el secuestro de las armas involucradas y la autopsia del fallecido para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho y dar con el cómplice prófugo. En tanto, hasta el momento no se adoptaron medidas restrictivas contra el efectivo, al considerar que actuó en el marco de la legítima defensa frente a un intento de robo a mano armada y en un contexto de extrema vulnerabilidad, al estar junto a su familia.