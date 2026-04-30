La Corte rechazó los recursos de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no correspondía su intervención porque aún no hay sentencia firme de la Justicia bonaerense: la Corte Suprema provincial todavía debe expedirse, y ese paso es indispensable antes de que el caso pueda escalar al máximo tribunal nacional.

Los planteos rechazados habían sido impulsados por el abogado Hugo José Tomei, defensor de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano y Ciro Pertossi. Las defensas habían intentado llegar directamente a la Corte nacional tras el rechazo del Tribunal de Casación bonaerense.

En forma separada, también fue desestimada la presentación de Máximo Thomsen, representado por el abogado Francisco Oneto, por no cumplir con los requisitos formales exigidos.

Los asesinos de Fernando Báez Sosa durante el juicio.

No es la primera vez que el máximo tribunal nacional rechaza presentaciones de las defensas en esta causa.

El pedido de nulidad de Lucas Pertossi

Durante el trámite, Lucas Pertossi solicitó la nulidad de su condena al argumentar que había sido "mal defendido" por su abogado. El propio Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación profesional ante esa acusación.

Las condenas y el estado de la causa

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado. Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron 15 años de prisión como partícipes necesarios.

En marzo de 2024, la Casación bonaerense confirmó las perpetuas pero eliminó el agravante de alevosía. Esa resolución fue apelada y aún aguarda definición de la Corte Suprema provincial, el último paso antes de que la causa pueda, eventualmente, llegar a la Nación.

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