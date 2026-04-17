Crimen de Fernando Báez Sosa: rechazan el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi.

El joven, condenado a 15 años de prisión por ser partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa, continuará cumpliendo su pena de manera efectiva luego de que la justicia desestimara los argumentos de sus representantes legales.

Los fundamentos del rechazo judicial

El planteo de la defensa se centraba en que existía un "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva", buscando así que el rugbier pudiera recuperar la libertad mientras la condena no fuera confirmada en todas sus instancias.

Sin embargo, los magistrados no hicieron lugar a esta interpretación, manteniendo la vigencia de la detención actual.

Lucas Pertossi forma parte del grupo de ocho jóvenes condenados en 2023 por el crimen ocurrido en Villa Gesell.

Según informaron fuentes judiciales el tribunal ratificó la necesidad de que el implicado permanezca bajo custodia estatal, cerrando por el momento esta vía de apelación para su liberación anticipada.