Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 17 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
JUSTICIA

Crimen de Fernando Báez Sosa: rechazan el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El tribunal desestimó el planteo de la defensa sobre el plazo de detención y confirmó que el condenado continuará en prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi

El joven, condenado a 15 años de prisión por ser partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa, continuará cumpliendo su pena de manera efectiva luego de que la justicia desestimara los argumentos de sus representantes legales.

Los fundamentos del rechazo judicial

El planteo de la defensa se centraba en que existía un "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva", buscando así que el rugbier pudiera recuperar la libertad mientras la condena no fuera confirmada en todas sus instancias. 

Sin embargo, los magistrados no hicieron lugar a esta interpretación, manteniendo la vigencia de la detención actual.

Lucas Pertossi forma parte del grupo de ocho jóvenes condenados en 2023 por el crimen ocurrido en Villa Gesell

Según informaron fuentes judiciales el tribunal ratificó la necesidad de que el implicado permanezca bajo custodia estatal, cerrando por el momento esta vía de apelación para su liberación anticipada.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Fernando Báez Sosa