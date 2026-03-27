Fernando Burlando en Crónica, tras el giro en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa

La causa por el crimen de Fernando Báez Sosa sumó un capítulo tras las recientes declaraciones de Lucas Pertosi. El joven, condenado a 15 años de prisión, aseguró que no participó de la pelea, que solo se dedicó a filmar y que se siente "muy mal defendido", por lo que solicitó la nulidad de la causa.

"Ningún condenado dice 'metí la pata'. He visto infinidad de condenados que siguen diciendo que son inocentes. Cuando cambian el abogado, dicen que fueron mal defendidos", dijo en exclusiva a CronicaTV el abogado de la querella Fernando Burlando.





Burlando fue tajante al sostener que la decisión de los rugbiers de mantener un solo defensor fue plenamente consciente y aceptada por todos. Por el crimen de Fernando, cometido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz fueron sentenciados a 15 años

"Ellos son mayores, eligieron, y su elección fue la defensa 'en manada'. Así como atacaron a Fernando, lo hicieron en la defensa. Si él quería hablar, manifestarse o correrse, lo pudo haber hecho. Lo que pasa es que, con una condena de perpetua o de 15 años, es normal que ahora quiera cambiar de estrategia porque esta le funcionó mal, es normal que la quiera cambiar", sostuvo el abogado.

Burlando también aprovechó para cuestionar una vez más las penas de 15 años que recibieron tres de los implicados, considerándolas insuficientes frente a la gravedad del hecho. "Es pisotear la realidad que haya habido condenas a 15 años en este episodio. Todos participaron, todos tuvieron la misma responsabilidad desde nuestra óptica. No entiendo por qué se estableció esa diferencia ni por parte del Tribunal Oral ni de Casación", afirmó.

"Son irracionales las tres condenas a 15 años porque participaron todos. Es la causa con más prueba fílmica", agregó Burlando.

Sobre la justificación de Pertosi de que lo único que hizo fue filmar, Burlando sostuvo: "Es parte del mismo grupo".

Falta de arrepentimiento

Uno de los puntos más sensibles de la declaración del abogado fue la falta de arrepentimiento que, según percibe, mantuvieron los rugbiers durante todo el proceso judicial. "Esta gente tuvo a los papás de Fernando frente a frente durante más de 30 días, mirando la autopsia y viendo más de 500 veces cómo mataron a su hijo, y jamás se arrodillaron a pedirle disculpas. Jamás se tiraron al piso, jamás cara a cara pidieron perdón", sentenció.

"No puedo empatizar con ellos porque mataron a una criatura, lo hicieron en manada. Lo mataron a Fernando, les dio hambre y se fueron a comer", recordó.

"Jamás los noté arrepentidos. Los papás de Fernando son impecables, él era un nene bueno y lo mataron de manera cobarde. Metieron en cana a un pobre pibe que no tuvo nada que ver. Mataron y se fueron a comer como osos cuando sabían que estaba muerto", agregó, recordando también el falso señalamiento a Pablo Ventura.

En relación al reclamo de Pertosi sobre su defensa técnica, Burlando consideró: "Hoy se queja de que lo defendieron mal pero no está denunciado en el Colegio de Abogados. Fue una defensa en grupo que él aceptó".

Para el abogado, simplemente se trata de un intento desesperado de cambiar la suerte judicial porque la estrategia colectiva, en sus propias palabras, "le funcionó mal".

Finalmente, el abogado cerró su postura reafirmando que lo único que espera es que se cumpla la ley."Es imposible que yo pueda hermanarme o desearles algo bueno. No les deseo el mal, pero tampoco lo bueno. Lo que deseo es que cumplan lo que tengan que cumplir con justicia", afirmó.

"Primero las víctimas, después lo demás. Eso sí pretendo que las cárceles sean como las escuelas de Harry Potter y están muy lejos de eso", concluyó.