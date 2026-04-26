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Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

El piloto argentino llegó al país para su evento de Fórmula 1 y se mostró públicamente junto a la artista, en medio de un gran presente personal.

Cecilia Andrea Bello

En una jornada marcada por la expectativa en torno al evento de Fórmula 1 que se realiza hoy en Buenos Aires, Franco Colapinto no solo acaparó miradas por su presente deportivo, sino también por su vida personal. El piloto arribó al país acompañado de su novia, la cantante y actriz Maia Reficco, con quien se mostró públicamente por primera vez en suelo argentino.

La pareja fue vista desde su llegada compartiendo momentos juntos, dejando en claro la solidez del vínculo. Durante el fin de semana, incluso participaron de un encuentro íntimo en Estancia Vigil, en Los Cardales, donde disfrutaron de un almuerzo distendido con asado, productos de huerta y un entorno natural exclusivo.

&nbsp;Maia Reficco y Franco Colapinto se mostraron juntos en su llegada al país, confirmando su romance&nbsp;
 Maia Reficco y Franco Colapinto se mostraron juntos en su llegada al país, confirmando su romance 

El gesto más comentado se dio al arribar juntos y mostrarse cercanos ante las cámaras, en lo que muchos interpretaron como la confirmación oficial del romance. Según trascendió, la relación atraviesa un gran presente e incluso habría incluido decisiones importantes, como la mudanza de la artista a Madrid para estar más cerca del piloto.

&nbsp;La cantante y actriz acompañó al piloto en Buenos Aires, en medio de un gran presente personal y profesional&nbsp;
 La cantante y actriz acompañó al piloto en Buenos Aires, en medio de un gran presente personal y profesional 

Broadway, series y cine: el presente internacional de una cantante en ascenso 

Pero más allá de su vínculo con Colapinto, Maia Reficco construyó una sólida carrera internacional. La cantante y actriz ganó popularidad con la serie Kally's Mashup y luego dio el salto a producciones globales como Pretty Little Liars. Su talento también la llevó a los grandes escenarios: en 2024 cumplió uno de sus mayores sueños al protagonizar Hadestown en Broadway, interpretando a Eurydice.

&nbsp;Entre compromisos y momentos íntimos, la pareja dejó verse cercana durante su paso por Argentina&nbsp;
 Entre compromisos y momentos íntimos, la pareja dejó verse cercana durante su paso por Argentina 

En paralelo, la artista continúa expandiendo su carrera en cine y plataformas, consolidándose como una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional. Su presente combina éxitos profesionales con un momento personal que hoy la tiene, una vez más, en el centro de la escena.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el evento de este domingo, donde Colapinto será protagonista.

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