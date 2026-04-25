Así vivió Franco Colapinto la previa a la exhibición: asado y viaje en helicóptero junto Maia Reficco

En la antesala del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto vivió una jornada distendida con vuelo en helicóptero y asado en compañía de Maia Reficco, mientras crece la expectativa por la exhibición en la que se subirá a un monoplaza de Fórmula 1.

Lejos del ruido de la ciudad, el piloto argentino compartió la previa en Cardales junto a su círculo más íntimo, en un encuentro que tuvo como anfitrión al reconocido enólogo Alejandro Vigil. El día empezó con la llegada del corredor en helicóptero poco después del mediodía.

Con el correr de las horas se sumaron sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, también por vía aérea, mientras familiares, amigos, Reficco y parte del equipo de comunicación de Fórmula 1 completaron el grupo de unas 25 personas que disfrutó de la reunión.

Durante la tarde, los invitados realizaron un recorrido por los viñedos y la bodega de la Estancia Vigil, donde Franco concedió una entrevista al equipo oficial de Fórmula 1. Más tarde, antes del almuerzo, el piloto se sumó a la preparación del asado junto al chef Diego Irato.

Franco Colapinto junto a la actriz Maia Reficco este sábado durante un almuerzo en la provincia de Buenos Aires (Imagen: redes sociales).

El menú ideado para la jornada reunió clásicos argentinos y productos de la zona: hubo tablas de fiambres y quesos, empanadas de osobuco, mollejas, choripán y distintos cortes a las brasas como tomahawk, entraña y cordero patagónico. A eso se sumaron guarniciones de ensaladas, papas y zapallo de la huerta.

Para el cierre, se sirvieron postres tradicionales como flan con dulce de leche y un cremoso de vainilla con nueces caramelizadas, acompañados por vinos de la bodega anfitriona.

Como cierre de la jornada, Colapinto levantó un botellón de seis litros de Malbec argentino en un gesto festivo que rememoró la celebración de un podio en la Fórmula 1. Pasadas las 16, los invitados fueron dejando la estancia, que quedó instalada como un posible punto de referencia para próximas visitas.

La presencia de Maia Reficco junto al piloto refuerza las versiones de romance, un tema que viene tomando fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, por ahora, no hay confirmación oficial de ninguno de los dos.

Reficco, de 25 años, es actriz y cantante argentino-estadounidense con una trayectoria que incluye trabajos en Broadway, donde protagonizó "Hadestown", además de su participación en series como "Pretty Little Liars: Original Sin" de HBO y "Kally's Mashup" de Nickelodeon.

Buenos Aires se prepara para vivir el Road Show to BA 2026





En la Ciudad de Buenos Aires ya se vive un clima de expectativa por el Road Show to BA 2026. Sobre Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, un grupo de fanáticos empezó a concentrarse esta tarde en la zona elegida para el recorrido urbano del evento.

En ese contexto, Colapinto hizo una aparición breve para saludar al público que lo aguardaba y coreaba su nombre. Acompañado por su equipo y managers, el piloto se mostró cercano con los presentes y dejó un mensaje corto antes de continuar su agenda: "Nos vemos mañana, gracias por venir".

Buena comida, buena compañía. Nos reunimos para celebrar lo que está por venir este fin de semana %uD83E%uDD29



Gracias @francolapinto por organizarlo. No podemos esperar a que llegue mañana %uD83E%uDD70



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Great food, great company. Coming together to celebrate what's to come this weekend %uD83E%uDD29... pic.twitter.com/Nnlg4g5oT9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 25, 2026

Por otro lado, el monoplaza que utilizará durante la exhibición ya se encuentra instalado en la zona de Palermo. Se trata de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, pieza central del espectáculo que devolverá a la Fórmula 1 a la capital argentina tras 14 años sin actividad oficial de este tipo.

El regreso de la categoría generó un fuerte impacto tanto en el ambiente del automovilismo como entre los seguidores, que esperan ver nuevamente un F1 rodando por las calles porteñas.

El evento comenzará este domingo desde las 8:30, con accesos habilitados en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se montaron escenarios, pantallas gigantes y espacios gastronómicos. La jornada se extenderá durante seis horas con entrevistas, presentaciones y actividades abiertas al público.

Más tarde, cerca de las 14:30, Colapinto volverá a salir a pista con una réplica del Mercedes-Benz W196, el histórico modelo con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955, conocido como la "Flecha de Plata".