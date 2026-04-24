Franco Colapinto se mostró emocionado por su exhibición en Buenos Aires: "Es un sueño"

Se viene la presentación de Franco Colapinto arriba de un monoplaza de la Fórmula 1. El argentino se mostró muy emocionado por el evento que se desarrollará el próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires: "Es un sueño que tenía de chiquito con muchas ganas de concretar".

En medio de un parate en el calendario, el piloto de Alpine aprovechó para venir a sus tierras para que su gente lo pueda disfrutarlo de cerca. En los días previas al Roadshow, reconoció su emoción: "Estoy muy contento de volver al país. Es muy lindo reencontrarme con mi gente. Lo pensamos muchas veces, pero es difícil. Que se haya dado es algo muy lindo. Creo que es algo muy especial para la gente que no tiene la chance de ir a verme. Si bien tengo un montón de apoyo es complicado".

"Fue impresionante la velocidad de reacción con la que se armó todo para traer un auto hasta acá. Si bien es algo que llevó su tiempo y su laburo estoy muy impresionado con la profesionalidad de la gente que armó este evento. Me emociona que haya tantos argentinos alrededor mío. Estoy muy agradecido con todos los que lo hicieron posible", agregó en conferencia de prensa.

También se expresó sobre los fanáticos que le demuestran constantemente su cariño: "Lo hago por mí pero también por ellos. Ver que la gente da tanto para verme correr... Traerles el auto acá para que no tengan que hacer un esfuerzo tan grande para viajar al exterior y apoyarme es algo que tenía ganas de hacer. Es un honor. Ojalá lo disfruten y salga todo muy lindo".

"Ver que generé algo tan lindo en los chicos y en gente que no tiene ni idea del automovilismo o que quieran andar en karting e ir al autódromo vuelve todo mucho más especial. Saber que tengo algo que ver en todo eso me pone feliz. Me acuerdo que cuando era chico iba a ver el TC y era mi sueño encontrarme con un piloto. Poder dar eso de vuelta... se me escapa un lagrimón", refiriéndose al apoyo que recibe de sus fanáticos. Y agregó: "Yo siento que se generó algo muy distinto con lo que pasa con otros pilotos. No vi esto con otro rookie en el último tiempo. Para mí lo que se generó con mi llegada, más allá del deporte, fue algo muy lindo. El domingo 500.000 personas no sé dónde van a entrar".