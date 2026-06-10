La desgarradora confesión de "Lolo" Miranda que lo llevó a pensar lo peor

El futbolista Leonel "Lolo" Miranda conmovió al mundo del fútbol al revelar que atravesó una profunda depresión durante su carrera profesional, un proceso marcado por ataques de pánico, aislamiento y pensamientos suicidas tras una grave lesión sufrida en su etapa en Racing Club de Avellaneda.

En una entrevista con el periodista Leo Montero, el mediocampista surgido en Independiente contó detalles del difícil momento personal que vivió y cómo logró salir adelante gracias al apoyo de sus seres queridos, el tratamiento profesional y su fe.

La dura confesión de Lolo Miranda sobre su salud mental



"Pensé tres veces en quitarme la vida", confesó Miranda al recordar uno de los períodos más oscuros de su vida.

El exjugador de Racing, Independiente, Defensa y Justicia, Tigre y Banfield explicó que los ataques de pánico comenzaron a afectar su vida cotidiana hasta el punto de impedirle salir de su casa.

"No podía salir de casa", reconoció el volante, quien aseguró que llegó a sentirse completamente solo mientras intentaba sostener emocionalmente a quienes lo rodeaban.

"Le había arreglado los problemas a la mayoría, pero no los míos", expresó durante la charla.

La lesión en Racing y el momento en que tocó fondo

Según relató el futbolista, una grave lesión sufrida durante su paso por Racing fue uno de los factores que desencadenó el deterioro de su salud mental.

Miranda recordó que tocó fondo cuando habló con la madre de su hijo y le confesó que estaba triste, desbordado y sin herramientas para afrontar la situación.

"Sentirte muy solo", resumió al describir aquella etapa, marcada por las críticas y por la falta de personas que se acercaran a preguntarle cómo estaba realmente.

El papel de su hijo y la fe para superar la depresión

El mediocampista destacó que su hijo fue uno de los principales motivos para seguir adelante y comenzar su recuperación.

Además, señaló que la fe, junto con el acompañamiento profesional y el tratamiento adecuado, resultaron fundamentales para reconstruirse después de una experiencia que puso en riesgo su salud emocional.

Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de hablar sobre salud mental en el deporte profesional, un ámbito donde las exigencias, la presión y la exposición pública suelen convivir con problemáticas que muchas veces permanecen invisibles.