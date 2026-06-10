TikTok será la plataforma preferida de la FIFA para el Mundial 2026 y llevará a creadores argentinos a cubrir la Copa del Mundo

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, TikTok anunció una alianza estratégica con la FIFA que le permitirá convertirse en la "Plataforma Preferida" del máximo organismo del fútbol mundial. El acuerdo incluirá experiencias exclusivas para creadores de contenido, acceso privilegiado a la Copa del Mundo y nuevas herramientas para los fanáticos dentro de la aplicación.

La colaboración busca fortalecer el vínculo entre el fútbol y las nuevas audiencias digitales, en un contexto donde las redes sociales se consolidan como una de las principales fuentes de información y entretenimiento para los aficionados.

TikTok y FIFA lanzan un programa para cubrir el Mundial 2026 desde adentro

Uno de los puntos más destacados de la alianza es el programa de Creadores Corresponsales, mediante el cual 30 influencers especializados en fútbol, provenientes de 12 países y cuatro continentes, viajarán para cubrir el Mundial 2026 con acreditación oficial de la FIFA.

Los creadores seleccionados tendrán acceso a zonas restringidas, entrenamientos, conferencias de prensa y contenidos exclusivos detrás de escena durante la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Entre los elegidos aparecen dos argentinos: Ezzequiel, reconocido por sus entrevistas y desafíos con futbolistas de distintas partes del mundo, y Federico Racchi, creador de contenido viral centrado en historias emotivas y momentos destacados del fútbol.

El fútbol crece en TikTok: el 85% de los usuarios la usa como segunda pantalla

Según datos difundidos por la plataforma, el 85% de los usuarios utiliza TikTok como segunda pantalla mientras mira partidos de fútbol. Además, durante el Mundial de Qatar 2022 se publicaron más de 430.000 videos relacionados con la competencia.

Estas cifras reflejan el creciente protagonismo de la aplicación en las conversaciones deportivas globales y explican el interés de la FIFA por potenciar su presencia digital de cara al torneo más importante del planeta.

Cómo será el Centro de Información del Mundial 2026 en TikTok

Como parte del acuerdo, TikTok incorporará un Centro de Información de la Copa Mundial, un espacio interactivo que permitirá a los usuarios acceder a datos actualizados sobre las selecciones participantes, estadísticas de jugadores, calendario de partidos, novedades sobre entradas y contenido exclusivo relacionado con el torneo.

La iniciativa apunta a transformar la experiencia de los fanáticos durante el Mundial 2026, ofreciendo información oficial y contenido en tiempo real dentro de una de las aplicaciones más utilizadas del mundo.