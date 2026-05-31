La Selección Argentina ya llegó a Estados Unidos y se instaló en Kansas City

La Selección Argentina, junto a su director técnico Lionel Scaloni, arribó este mediodía a Estados Unidos y se dirigió hacia el búnker elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio.

Los primeros concentrados y el cronograma de entrenamientos

El primer contingente de la delegación nacional, que está compuesto por el entrenador y los primeros 18 futbolistas convocados, se instaló directamente en las instalaciones del Origin Hotel de Kansas City. Las prácticas oficiales del combinado albiceleste se iniciarán este lunes 1 de junio en el moderno predio deportivo del Sporting KC Training Centre.

En el transcurso de las próximas horas se completará la nómina de citados con el arribo de las máximas figuras del equipo. Entre los futbolistas que viajan desde sus respectivos destinos hacia el hotel de concentración se encuentran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez.

Partidos amistosos y el debut oficial en el Mundial

Antes de la presentación en el certamen ecuménico, el conjunto argentino disputará dos encuentros amistosos de preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones. El primer desafío programado se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio frente al seleccionado de Honduras, en el estado de Texas, mientras que el segundo examen tendrá lugar el martes 9 de junio ante Islandia, en Alabama.

Una vez concluida la etapa de partidos preparatorios, la Selección Argentina centrará su atención en el estreno absoluto dentro del Grupo. El debut oficial de los dirigidos por Lionel Scaloni está pautado para el martes 16 de junio frente a Argelia, encuentro que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.