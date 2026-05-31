Tigres puso precio y condiciones para negociar a Ángel Correa a River

Eduardo Coudet va a hacer una fuerte depuración del plantel de River Plate, desgastado por la falta de títulos y el paso del tiempo. Si bien se habla de varios jugadores que pueden llegar a salir como Paulo Díaz, el Millo pretende sumar al menos cuatro o cinco jugadores de jerarquía.

Con Nicolás Otamendi ya fichado, que se sumará al grupo después de participar con la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, ahora los cañones apuntan a Ángel Correa, jugador de Tigres.

Desde el club mexicano fueron claros con la institución presidida por Stefano Di Carlo, y le adelantaron que no aceptarán a ningún jugador como parte de pago.





Y en cuánto a lo económico, Tigres comenzará a negociar por cualquier oferta que está alrededor de los 10 millones de dólares, ya que pretende recuperar parte de lo invertido.

Los jugadores que saldrán en este mercado de pases