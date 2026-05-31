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En medio de los rumores, Antonio Mohamed habló sobre la chance de dirigir Boca

Antonio Mohamed volvió a quedar vinculado con Boca ante la inminente salida de Claudio Úbeda.

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 La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador para el segundo semestre. 

Con la salida de Claudio Úbeda cada vez más cerca debido a la finalización de su contrato en junio, comenzaron a circular distintos nombres y uno de los más sonados fue el de Antonio Mohamed.

Sin embargo, el propio entrenador se encargó de bajar cualquier especulación. En la previa de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que posteriormente terminó conquistando con Toluca tras imponerse por penales ante Tigres, el Turco dejó en claro que no tiene pensado salir de su actual club.

"No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad", sostuvo.

"Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa", cerró.

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