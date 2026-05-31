Atento Boca: Universidad Católica va con todo por Williams Alarcón

Boca Juniors todavía sigue tratando de asumir su eliminación en la Copa Libertadores tras la derrota ante Universidad Católica en La Bombonera, pero tampoco tiene tanto tiempo para lamentarse ya que al quedar tercero en su grupo accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que se enfrentará a O´Higgins.

En medio de la expectativa de la decisión de Juan Román Riquelme sobre el futuro de Claudio Úbeda, habrá una fuerte depuración de un plantel que fracasó y no logró conseguir los objetivos.

Son varios los que se irán y uno de los que está en la lista es nada menos que Williams Alarcón, el volante chileno que llegó como una gran apuesta pero que no estuvo a la altura y podría salir sin nunca llegar a consolidarse como titular.



El mediocampista en el radar de Universidad Católica, justamente el equipo que dejó al Xeneize sin Libertadores.

Williams Alarcón en el primer semestre de 2026 apenas sumó 417 minutos en un total de seis partidos.