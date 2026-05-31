Camino a la gloria: La Selección Argentina partió rumbo a Estados Unidos

La Selección Argentina partió este domingo a la madrugada con destino a Estados Unidos para comenzar con la concentración para el Mundial 2026 de la FIFA.

Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, José Manuel López, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Thiago Almada son parte de la delegación que ya va rumbo a Kansas.

Además, habrá varios que se sumarán directamente en el país norteamericano como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, tras abandonar la concentración del Inter Miami y también Emiliano Dibu Martínez, quien ya está en viaje

La Selección Argentina hará base en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City, sitio en donde comenzó a entrenar el lunes a primera hora a las órdenes de Lionel Scaloni.

Cuándo son los amistosos de la Selección Argentina

Argentina jugará con Austria el lunes 22 de junio, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora.