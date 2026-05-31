Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POR LA CUARTA

Camino a la gloria: La Selección Argentina partió rumbo a Estados Unidos

Parte de la delegación de la Selección Argentina, ya partió rumbo a Estados Unidos para iniciar la concentración en Kansas rumbo al Mundial 2026 de la FIFA, en búsqueda de la cuarta.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Selección Argentina partió este domingo a la madrugada con destino a Estados Unidos para comenzar con la concentración para el Mundial 2026 de la FIFA

Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, José Manuel López, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Thiago Almada son parte de la delegación que ya va rumbo a Kansas.

Además, habrá varios que se sumarán directamente en el país norteamericano como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, tras abandonar la concentración del Inter Miami y también Emiliano Dibu Martínez, quien ya está en viaje 

La Selección Argentina hará base en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City, sitio en donde comenzó a entrenar el lunes a primera hora a las órdenes de Lionel Scaloni.

Cuándo son los amistosos de la Selección Argentina

Argentina jugará con Austria el lunes 22 de junio, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora. 

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

Últimas noticias de Selección Argentina