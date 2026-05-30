Sufre Scaloni: Paredes se desgarró y no jugará los amistosos de Argentina previos al Mundial 2026

Leandro Paredes se sometió a estudios tras las molestias sufridas durante la derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica por Copa Libertadores y el resultado fue el peor, está desgarrado. Consecuencia de este problema físico, el volante se perderá los amistosos de la Selección Argentina previo al inicio del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Paredes mismo reconoció tras la eliminación del Xeneize que llevaba varios días con una molestia, pero que no se lo iba a perder por la trascendencia que tenía para la institución comandada por Juan Román Riquelme aunque nada se haya terminado dando como esperaba.

Los médicos consideran que la recuperación le llevará unos 21 días, por lo que lo dejará sin los amistoso ante Honduras el 6 de junio en texas y hasta Islandia el 9 en Auburn.

Técnicamente llevaría demasiado exigido al debut en el Grupo J de la Copa del Mundo ante Argentina, que será el 16 de junio en Kansas City.