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Camila Galante compartió un tierno momento de Leandro Paredes con su hijo Lautaro: el video

La influencer dejó al descubierto el costado más tierno del futbolista de la Selección Argentina en una escena familiar que derritió a sus seguidores. ¡Mirá el video, en la nota!

Los famosos suelen utilizar las redes sociales para mostrar la intimidad de su vida familiar. Así como hace pocos días compartió imágenes de la celebración por el cumpleaños de Lautaro, el hijo menor que tiene con Leandro Paredes; durante el fin de semana Camila Galante derritió a los usuarios con un tierno video del jugador de la Selección Argentina junto al pequeño.

Este domingo al mediodía, la influencer compartió un video donde se ve al mediocampista de Boca Juniors disfrutando de un almuerzo junto a su familia en un restaurante. En las imágenes, el campeón del mundo aparece con el pequeño sentado sobre sus piernas mientras comparten un momento íntimo y relajado.

Lo que más enterneció a los usuarios fue el gesto de Paredes cuando tomó una cucharada de helado y se la dio al nene para que probara. El pequeño reaccionó feliz, pidió más varias veces y desató sonrisas con sus expresiones de entusiasmo.

La grabación rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios positivos en redes sociales. Muchos seguidores resaltaron la conexión entre padre e hijo y destacaron el costado más cálido y familiar de Leandro fuera de las canchas.

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