Luisana Lopilato celebró su cumpleaños rodeada de su familia: las fotos del festejo

Entre nuevos proyectos artísticos en Argentina y un gran presente personal, este lunes 18 de mayo Luisana Lopilato celebra su cumpleaños. La actriz atraviesa un momento muy especial, con distintas propuestas laborales que la mantienen conectada con el país y una vida familiar consolidada en Canadá, donde reside desde hace varios años.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la actriz de "La caja azul" festejó sus 39 años rodeada de sus seres queridos y recibió una enorme cantidad de mensajes en redes sociales. Como suele pasar cada vez que comparte algo vinculado a su vida privada, sus seguidores reaccionaron rápidamente con saludos, recuerdos y muestras de cariño por su trayectoria en televisión y cine.

Aunque instaló su vida en Canadá junto al cantante canadiense y sus hijos, Luisana mantiene un vínculo muy fuerte con Argentina. De hecho, en el último tiempo volvió varias veces al país por compromisos laborales y también para reencontrarse con familiares y amigos. Su presente profesional también genera expectativa, especialmente después de conocerse nuevos proyectos audiovisuales que la tendrán como protagonista.

Las fotos del cumpleaños de Luisana Lopilato. (Foto: Instagram/ @luisanalopilato).

A través de las redes sociales, distintas cuentas de fanáticos compartieron imágenes de sus trabajos más recordados en la televisión argentina y destacaron el cariño que sigue despertando entre el público. A su vez, la intérprete compartió algunas postales de la celebración que realizó con su familia y amigos, algunas sorpresas que recibió y el momento de soplar las velitas.

Mientras disfruta de este gran momento personal, Lopilato continúa afianzándose como una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.