Damián Betular, la rompe como empresario, pastelero y artista en la Calle Corrientes

Damián Betular no para. Mientras la pre-producción de "MasterChef Celebrity" avanzan a todo ritmo, el chef fue confirmado como jurado a pesar de las dudas que circularon en las últimas semanas sobre su continuidad en el programa. Pero lejos de inquietarse, el pastelero se multiplica. Se luce en "Hairspray" en el Teatro Coliseo, donde interpreta a Edna Turnblad con una caracterización que demanda una hora y media de maquillaje, y su pastelería en Villa Devoto no deja de facturar. El éxito lo persigue en cada frente y sus planes a futuro son tan ambiciosos como los precios de sus creaciones. Betular demostró que el ojo para los negocios lo tiene tan afinado como el paladar.

Según La Pavada de Diario Crónica, el buen momento empresarial de Betular se refleja en números concretos. Su pastelería de Villa Devoto, Betular Pâtisserie, se convirtió en un fenómeno que genera tanto fanatismo como críticas. Una torta de avellana cotiza en 130.000 pesos, y una caja de 24 macarrones sale 132.000 pesos. No es para cualquiera. Pero la clientela fiel no discute precios y las redes se incendian con cada lanzamiento.

Durante la Pascua, el huevo más grande de un kilo alcanzó los 150.000 pesos, y la rosca suisse con crema pastelera de chocolate y dulce de leche se vendió en preventa a 45.000 pesos. En Navidad, su pan dulce premium de 750 gramos (cacao, avellanas tostadas y naranjas confitadas) se fue a 56.000 pesos. Los tickets que viralizan influencers en TikTok e Instagram muestran cumpleaños que superan los 850.000 pesos en una sola merienda. Betular sabe que el lujo tiene precio y el suyo no es barato.

Pero la expansión no se detiene. El pastelero ya está abriendo una nueva sucursal, aunque todavía no trascendió la ubicación. La movida confirma que su apuesta por el rubro gastronómico es seria y va más allá de los productos estacionales.

En la carta fija, los macarons se venden por unidad o en cajas de 6, 12 y 24; las cookies gigantes de pistacho con frambuesa o maní con dulce de leche son furor; y las mini tortas individuales como la Rouge o la Fraisier compiten con las versiones familiares de chocolate amargo, avellanas o limón. Todo tiene su precio y todo tiene su público. Betular construyó un universo donde lo dulce se paga como una experiencia, no como un simple antojo.

Y mientras los negocios crecen, el artista no descansa. En plenas vacaciones de invierno, "Hairspray" sigue en cartel con cinco funciones semanales en el Coliseo, llenando el 50% de una sala de 1.700 butacas. Betular comparte escenario con Belén Bilbao, Alejandra Radano y Sofía Morandi, bajo la dirección de Fer Dente. La obra, producida por Olga y Club Media, le exigió meses de entrenamiento en canto, baile y actuación.

Su transformación en Edna Turnblad demanda una hora y media de maquillaje y media hora más para el vestuario y las cuatro pelucas que usa. El pastelero se convirtió en un hombre orquesta: factura, hornea, actúa, canta y baila. Y todo lo hace con una sonrisa que no se borra, aunque el cronómetro y el ticket digan otra cosa.