Horóscopo: los signos que no pueden resistirse al dulce y tienen la panza contenta

El horóscopo no solo habla de amor, trabajo y destino. También mete la cuchara en la mesa, y en este caso, en el plato de postre. La astrología muestra que ciertos signos tienen una afinidad casi magnética con lo dulce, una conexión que viene marcada por la posición de Venus, el planeta del placer, y la Luna, que gobierna las emociones y los hábitos más profundos. No es casualidad que algunos no puedan cerrar una comida sin un bocado de azúcar o que sientan que el día no arranca sin algo que endulce la boca. Detrás de cada antojo hay un movimiento planetario que explica esa necesidad. El cielo, como siempre, tiene la respuesta. Para entender mejor esta relación, vale la pena revisar los signos que aman comer cosas dulces y también aquellos que, por su energía, son los más dulces del zodiaco. La carta no miente y la lengua tampoco. Acá, el recorrido por los cinco signos que llevan el azúcar en la sangre y en el alma.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro es el epicentro del placer terrenal y lo dulce es su debilidad número uno. Regido por Venus, este signo siente que un bocado de chocolate o un buen alfajor le devuelven el equilibrio emocional. La conexión con lo dulce viene de la necesidad de seguridad y confort que tanto busca. Cuando la ansiedad aparece, Tauro corre al placard o a la heladera en busca de algo que le genere esa sensación de bienestar que solo el azúcar parece darle. El problema llega cuando el exceso se vuelve rutina.

El consejo para Tauro pasa por aprender a dosificar, reemplazar los ultraprocesados por frutas de estación como duraznos o higos, que también son dulces pero más amigables con el cuerpo. La idea no es privarse, sino transformar ese impulso en un ritual más consciente. Un buen café con leche y un par de galletitas caseras, sin culpa y con pausa, pueden hacer la diferencia entre el placer y el exceso que después pesa en el cuerpo y en el espíritu.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Cáncer tiene una relación con lo dulce que viene de la infancia y de la memoria emocional. La Luna, su planeta regente, gobierna los recuerdos y las tradiciones, y ahí aparecen las tortas de cumpleaños, los budines de la abuela y el té con dos cucharadas de azúcar que tomaba la madre. Para este signo, lo dulce no es solo comida, es abrazo, es vuelta al hogar, es sentirse cuidado. Pero esa dependencia afectiva puede jugarle una mala pasada cuando la tristeza o la melancolía aparecen.

Cáncer tiende a buscar en el azúcar un refugio que no siempre es saludable. El consejo es que aprenda a separar el hambre emocional del hambre real. Antes de abrir la alacena, que se pregunte si realmente tiene hambre o si está buscando tapar un vacío. Una infusión caliente con una cucharadita de miel puede ser un buen comienzo para reemplazar el exceso sin perder la esencia de ese gesto que tanto lo reconforta.





Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo no hace las cosas a medias, y con lo dulce pasa lo mismo. Regido por el Sol, este signo necesita brillar y eso incluye también los placeres de la mesa. Le encanta darse el gusto, pedir el postre más extravagante, el que viene con salsa y decoración, el que puede compartir en una mesa con amigos y recibir elogios. Lo dulce para Leo es un acto social y también una forma de premiarse después de un día de esfuerzo.

El problema surge cuando el exceso de azúcar empieza a apagar su energía natural. Leo necesita mantener ese fuego interno encendido y una alimentación muy cargada de azúcares refinados termina por adormecerlo. El consejo es que busque alternativas igual de vistosas pero más nutritivas: una macedonia de frutas coloridas, un yogur con granola y miel, o un postre que pueda preparar él mismo y lucirse. Así cuida el cuerpo sin perder el protagonismo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra busca el equilibrio en todo, y eso incluye el placer de lo dulce. Venus también rige su carta, pero en este caso la conexión con el azúcar tiene más que ver con la estética y el disfrute compartido. A Libra le encanta el chocolate fino, las pastelerías de autor, ese bombón que viene en una caja bonita y que puede regalar o regalarse. Lo dulce para Libra es un detalle, un gesto de cariño, una forma de embellecer el día.

Pero el otro lado de la balanza aparece cuando la indecisión lo lleva a darse todos los gustos sin medida, creyendo que después "compensa" con algo amargo o una dieta restrictiva que no sostiene. El consejo para Libra es que aprenda a integrar lo dulce en su día sin culpa y sin castigos. Una porción justa, disfrutada con calma y sin apuro, le permite seguir siendo ese signo armonioso que tanto cuida su entorno y también a sí mismo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis vive en un mundo de sensaciones y lo dulce es una de sus puertas de entrada favoritas. Regido por Neptuno, el planeta de los sueños, este signo encuentra en el azúcar una vía de escape, un momento de ensoñación que lo desconecta de la realidad cuando se vuelve áspera. Un helado, un flan casero, un pedazo de torta; cualquier cosa que sea dulce y cremosa lo transporta a ese lugar mental donde todo es más suave. El problema aparece cuando esa necesidad de evasión se vuelve constante y la búsqueda del placer inmediato empieza a nublar su intuición, que es su mayor don. El consejo para Piscis es que canalice esa creatividad en la cocina, preparando él mismo sus propios dulces, con ingredientes más naturales y con la intención puesta en el proceso más que en el resultado. Así, lo dulce deja de ser un refugio y se convierte en una expresión más de su mundo interior, tan rico y profundo como el mar que lo representa.