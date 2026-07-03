Mirtha Legrand y Juana Viale confirmaron sus invitados del fin de semana: artistas y personajes de la política para un debate imperdible

La televisión argentina se prepara para otro fin de semana con las tradicionales mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale. El sábado a la noche, la diva de los almuerzos recibe a una combinación ecléctica que incluye a una periodista de larga trayectoria, un actor de teatro, un analista político y un diputado economista. El domingo, la nieta heredera del formato reunirá a actrices, humoristas e influencers en su clásico almuerzo.

Eltrece definió las grillas para el fin de semana y como siempre, las mesas de la familia Legrand son el plato fuerte. El sábado 4 de julio, desde las 21.30, Mirtha Legrand vuelve a sentarse al frente de su clásico programa con una selección de invitados que promete debate y cruces interesantes. La conductora de 99 años recibirá a Susana Roccasalvo, periodista de espectáculos con una voz reconocida en el ambiente. La acompañarán Diego Ramos, el actor que brilla en la obra "Sex" de José María Muscari y que siempre suma chispa a cualquier charla.

La política tendrá su lugar con Lucas Morando, analista que sigue el día a día del Congreso, y el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch, economista de perfil liberal. La mezcla entre artistas y políticos sobre la misma mesa es la fórmula que Mirtha perfeccionó hace décadas y que sigue dando resultado. Los cruces entre ellos, sobre todo en temas de actualidad, suelen ser el momento más esperado de la noche. La producción del programa apuesta a que las diferencias de mirada generen el intercambio que el público espera. No hay duda de que los temas económicos y culturales van a estar sobre la mesa, literalmente.

El domingo 5 de julio, a las 13.45, el relevo lo toma Juana Viale con "Almorzando con Juana". La conductora recibirá en su mesa a Valentina Bassi, la actriz que protagoniza "Salvajada" y que además presentó el documental "Presente continuo", un proyecto muy personal que compartió con su hijo Lisandro.

En ese filme, Bassi cuenta la historia de vida con su hijo, que fue diagnosticado dentro del espectro autista. La actriz definió la experiencia como una necesidad íntima de contar una verdad que la atraviesa desde hace 17 años.

La mesa del domingo también suma humor. Sebastián Almada, conocido por su trabajo en "Charlie y la fábrica de chocolate" y que se prepara para estrenar "Tertawa" en agosto, promete sacar sonrisas. También estarán el actor Matías Mayer, la actriz Silvia Pérez y Agustín Neglia, un creador de contenido digital que llegó a la televisión desde las redes y que representa a una generación nueva en estos almuerzos.

Pero hubo un momento que se robó la atención y no tuvo que ver con los invitados. Juana Viale hizo una confesión que sorprendió a todos. En una charla con Jimena Monteverde sobre las tareas del hogar, la conductora soltó una bomba. "Tengo unos quilombos", lanzó y contó que su casa está llena de humedad, que los cajones tienen hongos y que hasta se le cayó un pedazo del techo.

"Es real", aclaró para que nadie piense que exagera. La imagen de la conductora con problemas estructurales en su vivienda generó empatía inmediata. Hasta Jimena le contó que en su casa también están con el tema de la calefacción y que su marido decidió apagar todo para no pagar una fortuna de electricidad.

Estas confesiones domésticas, tan cotidianas, le dan a Juana un costado humano que la acerca al público. No es la conductora perfecta que todo lo resuelve, sino alguien que también lucha con la humedad y los techos caídos. La producción del ciclo apuesta a estas pequeñas historias personales que se mezclan con las grandes charlas de actualidad.

El formato que Mirtha inventó y que Juana sostiene sigue siendo un clásico de la televisión argentina. No hay fin de semana que no tenga su mesa, sus invitados y algún momento para el recuerdo. La tradición del debate plural, con figuras de distintas disciplinas y pensamientos, se mantiene intacta a pesar de los años. Los programas de la familia Legrand son un termómetro de la cultura y la política del país, un espacio donde el espectador encuentra tanto entretenimiento como análisis de la realidad.