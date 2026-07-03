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Aseguran que Ian Lucas será el conductor de la nueva edición de "MasterChef": "Tiene el estudio preparado..."

Según Yanina Latorre, el último ganador del reality estará al frente de la nueva temporada del programa de cocina. ¡Enterate más, en la nota!

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El haber ganado "MasterChef Celebrity 2025/2026" le abrió a Ian Lucas las puertas en los medios con proyectos importantes en televisión de la mano de Telefe. Mientras hace dupla con Marley en "Por el mundo mundial", se conoció que el youtuber, quien blanqueó su noviazgo con Renata Monaco, sería el conductor de la nueva edición del certamen de cocina.

La información salió de "Sálvese quien pueda" (América TV), cuando su conductora, Yanina Latorre, reveló: "Tengo el programa que va a hacer Ian Lucas en Telefe. Empieza a grabar en un par de meses cuando vuelva de sus viajes".

Ian Lucas conducirá "MasterChef Junior", según Yanina Latorre.
Ian Lucas conducirá "MasterChef Junior", según Yanina Latorre.

Luego de algunos segundos de silencio, la conductora aseguró que se trataba de "MasterChef Junior", cuyo reality tuvo dos temporadas en 2015 y 2016 en el canal de las tres pelotas, siendo conducido por Mariano Peluffo.

"Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado; al mismo tiempo que graba Wanda, va a grabar él", detalló Latorre. A su vez, la conductora explicó que después de "Gran Hermano" Telefe tiene planeado que salga "MasterChef Celebrity" y recién después "MasterChef Junior".

Sobre la fecha estimativa de estreno, Yanina Latorre indicó: "Están viendo si lo dejan para el año que viene o lo sacan directamente detrás de MasterChef de Wanda Nara"

MasterChef: todo sobre el reality de cocina, los ganadores, Damián Betular y los participantes

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