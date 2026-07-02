La China Suárez y Mauro Icardi rompieron el silencio tras los rumores de separación: el llamativo video

En las últimas horas, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro del escándalo por las versiones que señalaban que atravesarían una separación. Después de que trascendiera que la actriz había reconocido una crisis con el futbolista, ambos decidieron romper el silencio y despejar las dudas con una publicación que no pasó inadvertida.

Lejos de alimentar las especulaciones, la ex "Casi Ángeles" compartió en sus historias de Instagram un video en el que recreó una recordada publicidad de chicles que protagonizó cuando era chica. Esta vez, el protagonista de la escena fue el delantero del Galatasaray, quien aceptó sumarse al divertido homenaje.





En la grabación, la China aparece sentada en el asiento trasero de un auto mientras observa a su pareja, que simula acercarse con un rugido. Ella responde de la misma manera y, tal como ocurría en el comercial original, él termina alejándose.

Luego, Eugenia y Mauro posaron abrazados frente a la cámara. Además, la actriz acompañó la imagen con un emoji de un león y un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que las versiones sobre una separación no serían ciertas y que la crisis habría quedado en el pasado.

La China Suárez y Mauro Icardi publicaron un llamativo video. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa y @mauroicardi):

La publicación rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos interpretaron el gesto como una respuesta directa a las versiones sobre una ruptura, otros cuestionaron el video con comentarios como: "Realmente el nivel de cringe ya excede todo. No hay palabras" y "Gente grande, por favor...".

Los rumores comenzaron a circular luego de que, este miércoles, Yanina Latorre asegurara al aire de "SQP" que la ex "Casi Ángeles" había dejado la casa que compartía con Icardi tras una discusión vinculada a Ekaterina Ojeda, la joven que lo habría intentado conquistar en un boliche.

La China Suárez y Mauro Icardi, juntos. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa y @mauroicardi):

Sin embargo, poco después, el periodista Gustavo Méndez sostuvo que Suárez solo estaba en su vivienda por cuestiones personales y remarcó: "No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces". Con esta nueva aparición en redes, la pareja buscó dejar en claro que sigue unida pese a las especulaciones.