La China Suárez habría "agarrado a los pelos" a una joven que intentó coquetear con Mauro Icardi: "La empuja y..."

Además del conflicto judicial que se reavivó entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, el futbolista y Eugenia "la China" Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena mediática por un polémico episodio. Y es que en las últimas horas comenzaron a circular versiones que indican que durante la última salida a un boliche de los mediáticos, la actriz habría agarrado de los pelos a una joven conocida como Ekaterina Ojeda, conocida en su entorno como "Eka", luego de un supuesto acercamiento con su novio.

La situación salió a la luz en "LAM" (América TV), donde la panelista Carolina Molinari compartió el relato de personas que aseguraron haber presenciado lo ocurrido. Según esa reconstrucción, la pareja pasó la noche del jueves entre una cena en un reconocido restaurante de Costanera Norte y una posterior visita al VIP de Tequila, uno de los puntos más exclusivos de la noche porteña.





De acuerdo con una de las versiones difundidas, todo habría comenzado cuando la joven rubia que frecuenta el lugar se acercó a conversar con Icardi. "El jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila. Cuando están ahí se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló", contó la comunicadora al aire. Esa escena habría generado un inmediato malestar en la actriz.

A su vez, otra testigo sostuvo que el delantero mantuvo gestos de complicidad con Ekaterina durante gran parte de la velada. Incluso, al describir uno de los momentos más comentados de la noche, relató: "La China, de vez en cuando, se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico".

A partir de allí, el clima habría cambiado por completo. Las mismas fuentes señalaron que Suárez reaccionó de manera inmediata al advertir la situación. Según el relato difundido en televisión, comenzó a increpar a la joven y pidió que la retiraran del sector VIP. "La empuja y la tironea", fue una de las frases que leyó Molinari al aire al reconstruir la secuencia.

Al presentar la información, la panelista también remarcó que, según la persona que presenció los hechos, Eka no habría tenido una actitud provocadora. "Mi amiga que estaba ahí presente me dijo: 'Ella le tiró de los pelos, pero la chica no fue buscona. Lo que pasó es que él le dio cabida'", precisó Carolina sobre el supuesto origen del conflicto.

Ekaterina Ojeda, la joven que habría intentado conquistar a Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @ekaojeda.a).

Por ahora, ninguno de los involucrados se pronunció públicamente sobre lo sucedido. Sin embargo, las distintas versiones instaladas en los programas televisivos volvieron a poner a la actriz y al delantero en el centro de la atención mediática, mientras continúa la disputa judicial que enfrenta a Icardi con Wanda Nara.