Florencia Peña y Nico Occhiato: la decisión pacífica que puso fin al conflicto legal

El escándalo que sacudió a Luzu TV llegó a su punto más álgido cuando Nico Occhiato decidió dar de baja "El show del verano", despidiendo al equipo de producción y anunciando que Florencia Peña se retiraba "por voluntad propia". Todo se originó tras la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi, un error que la conductora reconoció al aire. A pesar de las disculpas, las críticas apuntaron contra Occhiato, quien intentó dar marcha atrás con todo para calmar las aguas, aunque sin éxito. La situación se tensó aún más cuando Fernando Burlando, abogado de la actriz, amenazó con una posible demanda, pero, para tranquilidad del empresario, la artista tomó una decisión que cambió el rumbo del conflicto.

Información de La Pavada de Diario Crónica confirmó que Florencia Peña no iniciará ninguna acción legal contra Nico Occhiato. La actriz, que atraviesa un presente artístico enfocado en la obra "Las hijas" con posible temporada en Mar del Plata para 2027, decidió priorizar su carrera por sobre el conflicto mediático.

Fuentes cercanas a la capocómica aseguraron que, pese a la amenaza de Burlando, quien evaluaba una demanda millonaria por incumplimiento de contrato, la artista optó por una salida pacífica. La rescisión unilateral, que se manejó con informalidad según su defensa, no prosperó en los tribunales porque Peña buscó cerrar el capítulo sin sumar más desgaste público.

Mientras tanto, Marley, quien sigue en Dallas cubriendo el Mundial, protagoniza su propia incertidumbre. El conductor, que compartió con Peña la conducción del ciclo veraniego, mantiene su trabajo en Estados Unidos junto a Ian Lucas, con quien saludó a Messi tras el partido. Sin embargo, aún no definió si vuelve o no a Luzu TV.

Desde el viernes no tiene novedades, pese a que Occhiato quedó en llamarlo para resolver su continuidad. La decisión de Marley, que había generado especulaciones sobre un posible paso al costado, sigue en el aire, aunque todo indica que su vínculo con el streaming podría llegar a su fin.

El cierre de este conflicto deja varias lecturas. La postura de Florencia Peña, alejada de la confrontación judicial, muestra una estrategia de resguardo profesional. En lugar de enredarse en un litigio que podría extenderse por meses, la actriz eligió proteger su imagen y su trabajo en el teatro, donde "Las hijas" podría consolidarse como un éxito de verano.

La incertidumbre de Marley, por su parte, refleja el impacto colateral de una crisis que expuso las tensiones internas de Luzu TV. Mientras el streaming busca recomponer su programación, la pelota sigue en el tejado de Occhiato, quien deberá decidir si retiene a una de sus figuras o redefine el rumbo del canal.