Pedro Alfonso reemplazará a Gustavo Bermúdez en su obra con Martín Bossi: los detalles

"La cena de los tontos" se convirtió en uno de los espectáculos más convocantes de la calle Corrientes, acumulando más de 250.000 espectadores en el Teatro Astral y consagrándose con el premio a Mejor Comedia en los Premios Estrella de Mar 2026. La obra, protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, atraviesa un momento de gloria, pero durante las vacaciones de invierno el elenco sufrirá una modificación inesperada. Pedro Alfonso se sumará al elenco para cubrir la ausencia de Bermúdez.

Según pudo saberse, la producción anunció el reemplazo con precisión: "Desde el 2 al 14 de julio, Pedro Alfonso será parte de la comedia más vista del año, que ya fue disfrutada por más de 250.000 espectadores". La noticia generó revuelo en las redes, y entre los primeros en comentar estuvieron Marcela Kloosterboer, Sabrina Rojas y Pachu Peña, además de los fanáticos de la obra. Alfonso, que viene de una exitosa temporada en Carlos Paz con "Corto-circuito", ya demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público, lo que lo convierte en un reemplazo de lujo para Bermúdez.

La llegada de Pedro Alfonso a "La cena de los tontos" no es casualidad. El actor, que también es productor, tiene una larga trayectoria en la calle Corrientes y en las plazas teatrales más importantes del país. En diciembre pasado, volvió a Villa Carlos Paz para presentar "Corto-circuito", y la función inaugural tuvo un cierre cargado de humor y ternura. En esa ocasión, su pareja, Paula Chaves, y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, subieron al escenario como parte de un momento inesperado. El actor los fue presentando uno por uno, fingiendo no conocerlos, y generó risas tanto en la sala como entre sus compañeros de elenco.

El instante más divertido se produjo cuando llegó el turno de Filipa, la hija menor, que tímidamente esquivó una pregunta y provocó una carcajada generalizada. Tras la función, Pedro compartió en sus redes un video del recibimiento familiar en los camarines: "Es lindo estrenar, pero más lindo que te esperen así", escribió. La escena mostró a sus hijos corriendo a sus brazos, y a Paula Chaves cerrando el momento con un beso. Ahora, el actor se prepara para un nuevo desafío en el Teatro Astral, donde compartirá escenario con Laurita Fernández y Martín Bossi. La comedia de Francis Veber, en versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, con dirección de Marcos Carnevale, promete seguir cosechando éxitos con este cambio que, lejos de restar, suma una nueva estrella a su elenco de lujo.