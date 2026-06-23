El sueño cumplido de Ian Lucas tras conocer a Lionel Messi en el Mundial 2026: "Sos lo más grande que hay"

La victoria de la Selección Argentina ante Austria dejó múltiples postales para el recuerdo. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni celebraba un nuevo paso en el Mundial 2026, fuera del campo de juego también se vivieron momentos cargados de emoción. Uno de ellos tuvo como protagonista a Ian Lucas, quien logró concretar un sueño que parecía imposible: conocer personalmente a Lionel Messi.

El influencer se encuentra en Estados Unidos junto a Marley realizando la cobertura de la Copa del Mundo para Por el Mundo (Telefe) y, en medio de esa experiencia, protagonizó un encuentro que rápidamente captó la atención de miles de fanáticos.

El abrazo con Messi que se volvió viral

Tras el triunfo argentino frente a Austria, Ian tuvo la posibilidad de encontrarse cara a cara con el capitán de la Selección. El momento quedó inmortalizado en dos fotografías que compartió a través de sus redes sociales y que, en cuestión de horas, recorrieron internet.

Junto a las imágenes, el joven expresó toda su felicidad con un mensaje que reflejó el impacto que tuvo para él ese instante.

"¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara. Ya está, misión cumplida. Sos lo más grande que hay", escribió.

La publicación recibió miles de reacciones y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados por los seguidores del influencer.

Un encuentro que emocionó a los fanáticos

Las fotografías despertaron una enorme repercusión entre usuarios de distintas plataformas. Muchos destacaron la felicidad genuina de Ian Lucas y celebraron que pudiera compartir unos minutos junto al máximo ídolo del fútbol argentino.

Otros remarcaron la cercanía y sencillez que suele mostrar Messi en este tipo de encuentros, una característica que continúa generando admiración entre quienes tienen la oportunidad de conocerlo.

Para numerosos seguidores, las imágenes representaron mucho más que una simple foto. De hecho, varios definieron el momento como "la foto de su vida", en referencia al sueño cumplido por el influencer.

Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo

La publicación no tardó en acumular comentarios de cariño y felicitaciones. Entre las respuestas más repetidas aparecieron frases como "Dos cracks juntos", "Qué momento increíble" y "El sueño de cualquier argentino".

El encuentro volvió a demostrar el fenómeno que genera Lionel Messi alrededor del mundo. En cada ciudad que visita durante el Mundial, el capitán argentino continúa despertando admiración y emoción en personas de todas las edades.

Una experiencia inolvidable en plena Copa del Mundo

Para Ian Lucas, el viaje al Mundial 2026 ya venía cargado de experiencias especiales. Sin embargo, el encuentro con Messi parece haberse transformado en el momento más significativo de toda la cobertura.

Días atrás, incluso, Marley protagonizó una divertida situación al revelar accidentalmente algunos detalles sobre la vida sentimental del influencer durante una transmisión, un episodio que también tuvo repercusión en redes sociales.

Mientras Argentina continúa su camino en busca de un nuevo título mundial, Ian ya se llevó un recuerdo imposible de olvidar. Un abrazo, una foto y unas palabras que quedarán grabadas para siempre en su memoria.

Un momento que quedará para siempre

Para millones de argentinos, Lionel Messi representa mucho más que un futbolista. Por eso, la emoción de Ian Lucas encontró eco inmediato entre miles de usuarios que se identificaron con su reacción.

Porque más allá de la cobertura periodística y de la experiencia mundialista, el influencer vivió algo que cualquier fanático del fútbol soñaría experimentar: conocer a su máximo ídolo, abrazarlo y decirle personalmente todo lo que significa para él.

Y por la felicidad reflejada en su mensaje, hay una certeza que nadie discute: para Ian Lucas, el Mundial 2026 ya tiene una imagen imborrable.