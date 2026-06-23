Lizy Tagliani y un final abrupto en Olga tras confirmar que no volverá luego del Mundial 2026: ¿Qué pasó?

Tras la escandalosa renuncia de Florencia Peña en Luzu TV, una inesperada salida se conoció en Olga, su principal competidor y otro de los canales de streaming más populares. Se trata de Lizy Tagliani, quien confirmó que no volverá a la emisora liderada por Migue Granados tras la pausa por el Mundial 2026.

Este lunes 22 de junio al aire de "LAM" (América TV), Ángel de Brito aseguró que el ciclo "El fin del mundo" llegó a su fin. "Terminó o está por terminar. Me dijeron que el programa no va más y que el que no se la fuma mucho es el hijo de Adrián Suar (Toto Kirzner)...", contó el conductor.

Acto seguido, Pilar Smith se comunicó con Lizy Tagliani y ella confirmó que ya no volverá a Olga. Cabe recordar que, antes del comienzo del Mundial 2026, el programa hizo una pausa y, si bien no se sabe si regresará o no en las próximas semanas, la animadora ya no formará parte.

Lizi Tagliani deja Olga para volver a Telefe.

Lizy explicó que esta determinación se debe a que está trabajando en otro proyecto. En consecuencia, Ángel de Brito reveló que se trata de la nueva temporada de "Masterchef Celebrity" en Telefe. Al mismo tiempo, el periodista indicó que, luego de su participación en el certamen de cocina, estará al frente de "El precio justo", uno de los programas que la catapultó como figura central del canal.

La versión sobre la incorporación de Lizy Tagliani al reality culinario conducido por Wanda Nara no es nueva. Recientemente, la actriz fue consultada al respecto por "Intrusos" (América TV) y manifestó: "Estuvimos hablando, pero porque trabajo en Telefe. Estoy muy contenta".

"Si me llegan a convocar, estaría feliz de hacerlo. No sé cocinar, pero no importa. Es un desafío; por ahí me voy la primera semana, pero no importa", afirmó Tagliani, entusiasmada.