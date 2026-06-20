Las "mesazas" confirmadas: cuáles son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya dejó todo listo para una nueva edición de sus tradicionales programas de televisión. Como ocurre cada fin de semana, las conductoras recibirán a reconocidas figuras para compartir análisis, anécdotas y debates en las mesas más famosas de la pantalla argentina.

El Trece vuelve a apostar por dos encuentros cargados de actualidad, humor y confesiones que prometen dar que hablar. Esta noche llega una nueva emisión de "La Noche de Mirtha", el ciclo que lidera la legendaria conductora.

El programa se emitirá desde las 21.30, donde la "Chiqui" contará con una mesa integrada por personalidades de distintos ámbitos. Entre los comensales confirmados aparecen el conductor, productor y empresario Guido Kaczka y el músico Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

Además, completarán la mesa la actriz Soledad Villamil, quien actualmente forma parte de la obra teatral "Las Hijas", y Claudia Fontán, una de las figuras más reconocidas de la radio, la televisión y el teatro.

Las mesazas del sábado y domingo prometen reunir debate político, actualidad, espectáculos y shows de magia en vivo.

Por su lado, el domingo 21 de junio llegará a las 13.45 otra edición de "Almorzando con Juana". La nieta de la diva recibirá invitados relacionados al mundo artístico, la salud y el espectáculo en general.

La propuesta del mediodía busca un tono más relajado e íntimo, característico del estilo que instaló la actriz y conductora desde su desembarco en el formato tradicional.

La lista de convocados para el domingo incluye al actor Esteban Lamothe, que recientemente resaltó en producciones de gran alcance como "Envidiosa" y "Secreto en la Montaña".

También se sentará a la mesa la médica nutricionista Virginia Busnelli, quien aportará información valiosa sobre salud y alimentación saludable, y el ilusionista Agustín Canolik sumará el toque de magia y asombro a la jornada.

Finalmente, el actor Roly Serrano y la dramaturga, directora y actriz María Marull completarán la lista de comensales para el almuerzo. De esta manera, la producción cierra una propuesta diversa que busca liderar la audiencia del fin de semana.