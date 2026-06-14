El doloroso mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, tras enterarse del accidente: "¿Esto es real?"

Este domingo 14 de junio, se confirmó que el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, de 23 años, era uno de las seis víctimas fatales en el choque de dos helicópteros sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. En medio de la conmoción por la noticia, Juli Savioli, exnovia del creador de contenido, publicó un desgarrador posteo en redes sociales.

Además de Gaspi, en la colisión murieron Oliver Tree Nickell, cantante y productor estadounidense; Lucas Vignale, director argentino de videos musicales; Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño; Alexandre Souza, piloto del helicóptero PP-MAC; y Charles Marsillac, piloto del helicóptero PR-DJJ.

El desgarrador posteo de Juli Savioli tras enterarse de la muerte de Gaspi. (Instagram/@julisavioli).

En una historia de Instagram, Juli Savioli subió una foto que la muestra de perfil, con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente triste. Acompañada de la imagen, la actriz escribió el siguiente mensaje: "Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién".

"Por favor, ¿alguien sabe si esto es real, si está confirmado?", preguntó la exnovia de Gaspi, en estado de shock por la noticia, ya que el contenido del youtuber se caracteriza por ser humorístico, por lo que se deseaba que fuera una broma de mal gusto y no que fuera real.

Usuarios de las redes sociales reaccionaron indignados a la publicación de la influencer. "Pregúntale a la familia o a alguien cercano", "Pero averígualo vos misma, flaca", "Buscar interacciones hasta en las desgracias", "Se sacaba fotos llorando" fueron algunos de los comentarios en la red social X (antes Twitter).











