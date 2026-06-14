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Una exparticipante de "Gran Hermano" busca trabajo para llegar a fin de mes: "Si saben de algún lugar..."

A través de un video en TikTok, la joven contó que está pasando una situación económica complicada y solicitó ayuda en su búsqueda laboral. ¡Mirá el video!

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El paso por "Gran Hermano" significó para muchos el acceso a un lugar en los medios de comunicación, mientras que otros quedaron a mitad de camino, desilusionados por no alcanzar el estilo de vida al que aspiraban. En ese marco, una exparticipante contó en sus redes sociales que busca trabajo para llegar a fin de mes.

Se trata de Candela Campos, de la edición 2024/25, la temporada donde resultó ganador Santiago "Tato" Algorta. A través de un video, la patinadora profesional pidió ayuda en su búsqueda laboral.

"Este es un TikTok muy personal, que nunca hice, pero es el momento", comenzó diciendo. Y continuó: "Quería decirles que estoy buscando trabajo de lunes a viernes, part time en lo posible".

A su vez, la ex "Gran Hermano" detalló cuáles son sus experiencias, así como su predisposición laboral: "Trabajo desde los 16 años. Tengo experiencias en un montón de trabajos, como en atención al público, de secretaria, de recepción, de lo que sea".

"Estoy dispuesta a trabajar para lo que sea. Local de ropa, recepción en una estética, en una agencia de autos. Si saben de alguien o de algún lugar que necesitan, me avisan y me pasan el contacto al privado", cerró Candela Campos.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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