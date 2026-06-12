Un desconocido entró por el techo a la casa de "Gran Hermano" y el misterio se apoderó de todos: "¡Mirá, ahí arriba!..."

La tarde del jueves en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" tuvo un momento de tensión inesperada. El día en el que se decidía una intensa nominación, los participantes se encontraban en el jardín cuando divisaron a una persona caminando sobre el techo. La imagen, que se emitió en vivo, generó teorías de todo tipo en las redes sociales. Muchos fanáticos aseguraron que se trataba de efectivos policiales. Pero la explicación, finalmente, resultó ser mucho más terrenal.

Todo comenzó cuando Sol Abraham y Cinzia Francischiello levantaron la vista y vieron algo que no debía estar allí. Sobre las chapas de la casa, una persona con chaleco caminaba sin mayores precauciones. "¡Mirá, ahí arriba!", se la escuchó decir a Sol, con un tono de sorpresa que heló la sangre de los televidentes. Cinzia, por su parte, sumó su teoría: "Un policía. Tiene un chaleco". Inmediatamente después de esa frase, la producción del reality cortó la transmisión en vivo. El silencio en pantena encendió todas las alarmas.

%uD83D%uDEA8 %uD835%uDDE8%uD835%uDDE5%uD835%uDDDA%uD835%uDDD8%uD835%uDDE1%uD835%uDDE7%uD835%uDDD8: Se metió la POLICIA por el techo de la casa de GH y cortaron la transmisión #Granhermano pic.twitter.com/k5Ri959lQe — icono (@iconomart_) June 11, 2026

En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Los fanáticos del programa comenzaron a especular con las hipótesis más descabelladas. Algunos aseguraban que la policía ingresó por los techos para intervenir en una situación de gravedad dentro del juego. Otros, más osados, hablaron de una posible infiltración externa o de un problema de seguridad grave. El hashtag #TechosGH se volvió tendencia en Twitter (X) y los memes no tardaron en aparecer. La producción, mientras tanto, mantuvo un silencio absoluto.

Pero según TN Show, la persona que los participantes vieron en el techo no era ni policía ni un agente encubierto. Se trataba, simplemente, de un empleado de mantenimiento que estaba solucionando un problema de electricidad en la casa. Según fuentes cercanas a la producción, el operario no logró terminar su tarea antes de que los participantes salieran al jardín. Cuando los concursantes aparecieron, él ya estaba arriba y no le quedó otra que seguir caminando hasta terminar su trabajo.

La confusión se explica por el chaleco que llevaba puesto el empleado. Desde abajo, y con la distancia, tanto Sol como Cinzia interpretaron que se trataba de un uniforme de las fuerzas de seguridad. Pero en realidad era la vestimenta típica del personal técnico que trabaja en el mantenimiento del edificio. La producción, al notar el error y la confusión que generó en el aire, decidió cortar la transmisión para evitar que los televidentes se alarmaran aún más. Una medida que, paradójicamente, terminó potenciando el misterio.