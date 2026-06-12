La exesposa de Germán Pezzella habló sobre la serie "Muchachas" y su polémica separación: "Nunca pensé que se iba a transformar en eso..."

Además de la polémica con Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, la serie "Muchachas" (Telefe) destapó un escándalo que explotó por los aires. Agustina Bascerano, exesposa de Germán Pezzella, tiene una participación en la docuserie, pese a haberse separado del defensor de la Selección Argentina tras rumores sobre una relación paralela entre el jugador de River y su actual novia.

En el stream "Ángeles y demonios" a Bascerano le preguntaron si descubrió quién realmente era Pezzella. A lo que ella lanzó una risa pícara y luego respondió con sinceridad: "Sí y no... fue un desenlace muy duro. No voy a juzgar por cosas que ni siquiera sé".

"Siento que fui la misma persona de siempre, y él no. Nunca pensé que se iba a transformar en eso, o que iba a hacer tal cosa", reconoció la nutricionista, en alusión al romance que formalizó el futbolista con la promotora de Turismo Carretera Agustina Tedesco, con quien había mantenido una relación parapela.

Y sentenció: "Estuve con él muchos años en una relación muy linda y sana, y no tengo mucho más para decir. No sentí que él haya sido mala persona y no me hubiera dado cuenta".

Luego de blanquear la ruptura a fines de 2025, Agustina Bascerano contó que el presente logró una cierta tranquilidad después del mal momento vivido. "Lo perdoné", admitió la nutricionista, quien explicó: "Estoy ciento por ciento en paz conmigo misma. Estoy muy bien". En esa línea, la influencer enfatizó que es "mejor" no compartir amistades en común, pese a los más de 10 años que fueron novios.

Respecto a su aparición en la serie "Muchachas", la exesposa de Germán Pezzella expresó: "Siento que no me corresponde (opinar). A su vez, aclaró que no vio nada del documental, y pidió no dar declaraciones porque "está todo bien, pero fue parte de su vida".

En otro tramo de la entrevista, Agustina Bascerano destacó su carrera y el haber cosechado logros profesionales para sí misma, más allá de su relación con Germán Pezzella: "Siempre sentí que tenía que hacer algo por mí. Y creo que mi mayor amor propio hacia mí misma fue no abandonarme por la vida de otra persona. Gracias a Dios. Más que nada, no por nada en especial, pero siento que cada uno tiene que hacer su trayectoria por más que esté acompañando a la otra persona".