En la previa del Mundial 2026, se estrenará "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta: cuándo y dónde verlo

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y el furor es total en los argentinos, que esperan ver a la "Albiceleste" defendiendo el título de campeones del mundo. Para aliviar la ansiedad, comenzaron a emitirse documentales que repasan la coronación de gloria en Qatar 2022, como "Muchachos" y "Elijo creer". Ahora, anunciaron el estreno de "Muchachas", una producción cuya protagonistas son las parejas de los futbolistas de la Scaloneta.

Telefe compartió el adelanto del documental que se estrenará este sábado 6 de junio a las 23.45 horas. "Muchachas, la historia de las mujeres de nuestros campeones", presenta una voz en off en la tanda publicitaria.

En las imágenes se observan a Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández), Emilia Ferrero (pareja de Julián Álvarez) y Agustina Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez).

"Nosotros vivíamos en un monoambiente. Enzo estaba en la reserva de River. Sinceramente, no nos alcanzaba para tener un hijo en ese momento. Si no hubiera llegado a primera división, lo estaría acompañando de la misma manera", dice Valu Cervantes en un fragmento de la entrevista.

La pareja de Valu Cervantes y Enzo Fernández. (Instagram/@valucervantes).

La exparticipante de "MasterChef Celebrity" tiene dos hijos con Enzo Fernández, Olivia y Benjamín. Después de una breve separación que la trajo de regreso a la Argentina con su familia, la modelo se reconcilió con el mediocampista del Chelsea y retornó a su vida en Europa.

"Uno de los momentos más lindos fueron los festejos en Calchín, el pueblo donde nos conocimos con Juli", destaca Emilia Ferrero durante su aparición en el documental.

La pareja de Emilia Ferrerro y Julián Álvarez. (Instagram/@juliaanalvarez).

La pareja de la "Araña" viene de convertirse en mamá por primera vez. El 2 de enero del corriente año trajo al mundo a Amadeo, su primer hijo con el delantero del Atlético de Madrid.

La pareja de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez. (Instagram/@emiliafferrero).

En cuanto a Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, aparece en acción con un rol clave en el manejo de las redes sociales del delantero del Inter de Milán, con quien tiene dos hijos llamados Nina y Theo. De hecho, en las imágenes ambos se muestran eligiendo una imagen para una presentación importante.

"Muchachas" contará en sus próximos capítulos con las participaciones de Agustina Bascerano (pareja de Germán Pezzella), Sabrina Di Marzo (Ángel Correa) y Muriel López Benitez (pareja de Lisandro Martínez).