Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años: el dolor de Juana Molina y su posteo en Instagram

El mundo del arte argentino perdió una de sus figuras más polifacéticas e icónicas. Chunchuna Villafañe -cuyo nombre real era Elba Villafañe- murió a los 92 años. La noticia la confirmó su hija, la cantante y actriz Juana Molina, con un posteo en Instagram que conmovió a sus seguidores.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita", escribió Juana en la red social. "Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada". La artista explicó que siente un cóctel de sensaciones. Al volver a la casa de su madre y ver la cama vacía, tomó dimensión de la pérdida. "Voy a extrañarla mucho. Esa ausencia inmensa", describió.

Juana recordó esas conversaciones largas que solía tener con Chunchuna. "Sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", confesó. En medio del dolor, la cantante suspendió el show que tenía programado para mañana en el XLR Club Oficial de San Miguel. "Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar", explicó.

Chunchuna Villafañe nació en 1934 y construyó una carrera única. Durante las décadas del 60 y el 70 se convirtió en una de las mannequins y modelos publicitarias más cotizadas del país. Protagonizó más de 200 avisos gráficos y decenas de comerciales televisivos. Su rostro acompañó a marcas de bancos, bebidas y electrodomésticos. Un verdadero ícono pop y referente de estilo.

Su paso a la actuación la consolidó en la escena nacional. Su papel definitivo llegó en 1985: Cecilia en "La historia oficial", la película de Luis Puenzo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. También actuó en "No toquen a la nena" (1976), "Nunca estuve en Viena" (1988) y "Vidas privadas" (2001). En televisión brilló en ciclos como "El Rafa" y "La represa".

Pero Chunchuna también fue arquitecta. Se graduó y ejerció la profesión con la misma pasión. Colaboró activamente con el Padre Carlos Mugica en la Villa 31 de Retiro, brindando asistencia y trabajo comunitario. Vivió el exilio en España y París entre 1976 y 1983 debido a la dictadura militar. A su regreso, se abocó a la reforma de casas y el diseño de jardines privados y hoteles boutique.

Estuvo en pareja con el músico Horacio Molina, con quien tuvo dos hijas artistas: Juana y la cineasta Inés Molina. También fue pareja del cineasta Fernando "Pino" Solanas. Juana Molina cerró su mensaje con un agradecimiento: "Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará". Chunchuna se va, pero su huella en la cultura argentina no se borra.