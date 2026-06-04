Martín Fierro de Portales Web: Crónica y Facundo Pedrini, nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina entrega esta noche los Martín Fierro de Portales Web en su segunda edición. Crónica llegó como uno de los competidores fuertes: su portal web lucha por el premio a Innovación en medios digitales con su estilo único de placas rojas y lenguaje digital. Además, Facundo Pedrini, director de contenidos de Crónica TV, consiguió una nominación en Crónica urbana por su labor en Panama Revista.

El periodismo digital argentino vive su noche de estrellas. Este jueves desde las 21, el Goldencenter de Parque Norte recibe a los nominados de la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, los premios que APTRA entrega para distinguir lo mejor del periodismo online correspondiente a 2025. La conducción estará a cargo de Julieta Prandi y Nacho Girón, con producción integral de Red Cube. La alfombra roja previa la encabezan Paula Varela y Guido Záffora.

Entre los medios que generan expectativa esta noche aparece Crónica. El portal web del histórico diario compite en la categoría Innovación en medios digitales, donde enfrenta a gigantes como Clarín, El Cronista, News Digitales y Olé. ¿Qué destaca a Crónica en esta terna? Los jurados de APTRA pusieron la lupa en su estilo único de placas rojas y lenguaje digital, una marca registrada que el medio supo trasladar del papel a la pantalla y ahora a la web. Ese sello tan porteño, tan directo, tan de título gritado, encontró en el entorno digital una nueva forma de llegar a las audiencias jóvenes sin perder la esencia.

Pero Crónica no es el único representante de la casa en esta gala. Facundo Pedrini, director de contenidos de Crónica TV, también consiguió una nominación individual en la categoría Crónica urbana. Pedrini compite por su labor en Panama Revista, una publicación que se especializa en retratar las calles, los barrios y las historias que pasan desapercibidas para el ojo distraído. Su terna es de alto vuelo: Andrés Klipphan (Infobae), Cristian Alarcón (Revista Anfibia), Martín Ciccioli (TN) y Gonzalo Rodríguez (A24) también pelean por la estatuilla. La categoría premia a aquellos periodistas que bajan al asfalto, que cuentan la ciudad desde el sudor y la vereda, lejos del escritorio.

La grilla de 33 categorías muestra la amplitud del periodismo digital actual. Además de Innovación en medios digitales y Crónica urbana, hay premios para Mejor sitio de noticias argentino (compiten Infobae, La Nación, Clarín, El Cronista, TN, Mitelefe y A24), Investigación periodística, Entrevista o reportaje, Documental y Periodista 2025, entre otros. También distinguen a sitios políticos, de espectáculos, deportivos y del interior del país.

Los Martín Fierro de Portales Web ya cumplieron dos ediciones y se consolidaron como la principal vidriera del periodismo digital argentino. La nominación de Crónica en Innovación en medios digitales no es menor: reconoce que un medio tradicional, con décadas de historia en papel, logró reinventarse sin perder su identidad.

Esas placas rojas que generaban gran impacto en la televisión ahora también se convirtieron en un recurso estético que funciona en redes sociales y portales web. Por otro lado, la candidatura de Facundo Pedrini en Crónica urbana destaca otra faceta del periodismo: la que mira la calle con paciencia y respeto, la que cuenta la ciudad desde los márgenes.

Esta noche, el Goldencenter será el termómetro de una industria que se redefine entre lo viejo y lo nuevo. El que gane, no solo se lleva un premio. Se lleva el reconocimiento de que su forma de contar historias conecta con esta época de pantallas, scroll y clicks.