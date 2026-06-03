Lolo Poggio publicó que se compró su segundo auto a los 20 años, con una aclaración inesperada: "Sin ayuda de nadie..."

Lolo Poggio no para de sumar hitos. Después de su paso por "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), la influencer de 20 años se convirtió en una figura seguida por miles. Y cada logro lo comparte en sus redes. Esta vez, la alegría vino con cuatro ruedas y un motor.

La publicación apareció de noche. Una serie de fotos junto a un auto nuevo. "Hola bebé nuevo", puso en el posteo. Y después, el mensaje que desató todo: "No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años sola y sin ayuda de nadie". La frase sonó a conquista. Y lo era. Pero la palabra "segundo" jugó una mala pasada.

Los seguidores interpretaron que Lolo tenía dos autos a la vez. La confusión creció como espuma. Entonces ella decidió frenar el rumor con una historia aclaratoria. Fue punzante y sin vueltas: "Cabe aclarar que no puse segundo porque tengo dos autos. Es que mi auto anterior, o sea, mi primer auto, lo vendí obviamente para poder también comprar mi auto nuevo. No tengo dos." Dicho eso, cerró con una grabación desde adentro del vehículo: "No saben lo que extrañé manejar".

El episodio del auto no es el único momento mediático de Lolo en los últimos días. Hace poco, unas imágenes con Nazareno Pompei lavándose los dientes juntos encendieron las redes. Muchos vieron una señal de romance. Lolo salió a desmentir en "Bondi Live". "Amor fraternal", definió. "Somos como hermanos desde la casa", agregó.

Y dio una clave: dos meses y medio de convivencia intensa generan gestos cotidianos que desde afuera parecen otra cosa. "No entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio", remarcó. Para ella, la explicación es simple: no hubo noviazgo, solo el cariño que deja una experiencia compartida.

En esa misma charla, Lolo recordó su salida del reality y la noche del repechaje. "Fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa", contó. No le sorprendió el resultado. "Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña", explicó.