Crónica Looks: las prendas favoritas de las conductoras del canal y por qué nunca fallan

En el universo de la moda hay prendas que atraviesan temporadas sin perder vigencia. Entre tendencias, ideas fashion y looks inspirados en celebridades, algunas piezas logran convertirse en verdaderos comodines. Las conductoras de Crónica lo demuestran con elecciones que combinan actualidad, personalidad y versatilidad. Desde el blazer hasta la camisa clásica, estas son algunas de las elecciones favoritas de las figuras y las razones por las que siempre funcionan.

El blazer, el comodín que eleva cualquier look

Anabelia Cerezo demuestra el poder del blazer como pieza estrella del guardarropa. La conductora lo lleva en un tono violeta vibrante sobre una base simple de remera clara y jean ajustado. El resultado es moderno, favorecedor y fácil de adaptar a distintos momentos del día. Una fórmula que confirma por qué esta chaqueta sigue siendo una de las favoritas de las amantes de la moda.

Verónica Franco demuestra la versatilidad del blazer con una propuesta de inspiración sastrera. La conductora eligió una chaqueta gris que se destacó por su corte moderno y su capacidad para elevar el outfit de manera inmediata. Aunque puede lucirse por separado, en esta ocasión la combinó con prendas a tono para crear un conjunto coordinado elegante y actual.

Camisas, el básico que siempre responde

Liliana Caruso elige otra pieza infalible: la camisa. Combinada con pantalón de vestir de tiro alto y cinturón, la blusa roja aporta presencia y energía al outfit. Se trata de una prenda que resuelve cualquier estilismo con facilidad y que puede adaptarse tanto a contextos formales como a propuestas más relajadas.

Lorena Toso vuelve a demostrar la vigencia de la camisa clásica. En negro y acompañada por un pantalón blanco, logra un contraste elegante que nunca pasa de moda. El equilibrio entre ambas tonalidades crea una imagen limpia, canchera y sumamente versátil para distintas ocasiones.

Las tendencias cambian constantemente, pero algunas elecciones se mantienen firmes temporada tras temporada. Blazers y camisas continúan ocupando un lugar privilegiado en el universo fashion porque permiten crear looks actuales sin esfuerzo. Las conductoras de Crónica lo confirman con propuestas que inspiran y ofrecen ideas fáciles de replicar para quienes buscan estilo, elegancia y practicidad en una misma fórmula.