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Nació el bebé de una actriz de "En el barro": "Soy mamá de..."

Una integrante del spin-off de "El marginal" se convirtió en mamá por primera vez y presentó a su hijo en redes sociales. ¡Mirá las imágenes!

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Carolina Ramírez, conocida actriz colombiana por sus papeles en "La reina del flow" y "En el barro", se convirtió en mamá de su primer hijo, fruto de su relación con el productor musical argentino Martín Cornide. La artista dio a conocer la noticia del nacimiento en redes sociales, donde presentó a su pequeño bebé.

En historias de Instagram, Carolina hizo el anuncio para contárselo a sus más de tres millones de seguidores. "Soy mamá de Sur", escribió la actriz sobre un fondo blanco con letras negras, junto a un emoji de corazón.

Nació el hijo de Carolina Ramírez, actriz de "En el barro". (Instagram/@carocali).
Nació el hijo de Carolina Ramírez, actriz de "En el barro". (Instagram/@carocali).

A su vez, Ramírez, quien interpreta a Yael, una de las reclusas en la serie de Sebastián Ortega, indicó la fecha en que dio a luz al niño. A saber, martes 2 de junio.

Su marido, Martín Cornide, subió tiernas postales del bebé, que dejan verlo aunque sin mostrar su rostro. "Ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, con mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un espíritu santo encarnado en Sur Cornide-Ramírez", describió el productor musical.

&nbsp;Nació el hijo de Carolina Ramírez, actriz de "En el barro". (Instagram/@carocali).
 Nació el hijo de Carolina Ramírez, actriz de "En el barro". (Instagram/@carocali).

También explicó el significado del simbólico nombre que eligieron de nombre para el bebé: "Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria naturaleza, y también hijo mío y de Caro, nuestro cachorrito humano".

"Gracias a las familias, los amigos y sobre todo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible", cerró el mensaje la pareja de Carolina Ramírez, quien pronto se sumará a las grabaciones de "En el barro 3"

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