Nazarena Vélez quebró en llanto al recordar el conflicto de su hija Barbie y Fede Bal: "Fue muy humillada..."

En las últimas horas volvió a tomar fuerza el conflicto que enfrentó a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017, cuando ambos realizaron denuncias cruzadas por violencia de género, daños y lesiones. Luego de que la actriz realizara un fuerte descargo sobre las secuelas que le dejó aquella historia, su mamá, Nazarena Vélez, rompió en llanto al recordar el dolor que atravesó su hija y revivió uno de los capítulos más polémicos de la farándula argentina.

La panelista reapareció en "LAM" (América TV) en medio de la repercusión por las recientes declaraciones de su hija sobre la relación que mantuvo con el hijo de Carmen Barbieri. Apenas comenzó el programa, recibió el apoyo de sus compañeras y no pudo contener el llanto. "Cuando un hijo la está pasando mal... creo que es lo único que no puedo manejar. Verla a Bárbara sufrir... Revivir un montón de cosas", expresó visiblemente afectada.

La situación se intensificó cuando Denise Dumas intentó consolarla. Sin embargo, Nazarena respondió con dolor y enojo. "¿Pero cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?", lanzó. Luego recordó los momentos más difíciles que atravesó Barbie tras la exposición mediática: "¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a un hija totalmente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama?".

Más adelante, la actriz cuestionó la manera en que gran parte de la opinión pública juzgó a su hija durante aquellos años. "Barbie fue muy humillada, todo el mundo la trató de loquita", sostuvo. Además, comparó esa situación con otros episodios posteriores que tuvieron amplia repercusión mediática y que, según su visión, fueron analizados de manera diferente.

Nazarena Vélez y su hija, Barbie. (Foto: Instagram/ @nazarenavelez).

Por último, Vélez también hizo referencia a distintos elementos que surgieron durante la causa judicial y defendió con firmeza la versión de la joven. "Y escuchar eso, a mí como madre, me revuelve porque nadie conoce a mi hija como yo. Es mi compañera de vida. Yo sé cómo es Bárbara, que sería incapaz de inventar una cosa así. Incapaz. Yo sé la hija que tengo", concluyó entre lágrimas.