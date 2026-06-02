Eugenia Ruiz habló sin filtro sobre su amistad con Selva Pérez y la hizo llorar en vivo: "Me duele la distancia..."

Tras su paso por "Gran Hermano", Eugenia Ruiz supo ganarse un lugar en la edición "Generación Dorada" como panelista fija en las galas en vivo por la pantalla de Telefe y en "La cumbre" (Streams Telefe). Consultada por su relación con Selva Pérez, amiga cercana dentro del reality, la santiagueña no tuvo filtros, tanto que hizo llorar a la exparticipante uruguaya con sus palabras.

Selva le responde a Eugenia pic.twitter.com/pz5XtbRLvM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 2, 2026

"Me ha hartado Selva. Todo bien, pero no la quiero ver más. Es de esas personas que te están reprochando todo el tiempo que no nos vemos, ya empezó dentro de la casa como un reproche todo el tiempo. Me acuerdo de que los primeros días eran ella y Gabriela, y me decía: 'Vos no nos das bola'. ¿Qué me venía a toxiquear? Hay cosas que no se pueden forzar", expresó Eugenia con dureza.

Y siguió con su descargo: "Ella me ha hecho un planteo sobre mi cumpleaños, que no he festejado porque no soy festejona. He hecho un asado, le he dicho a Bati, a un amigo mío y a Ulises que vengan a comer un asado así todo improvisado. No les he avisado a mis amigas de Santiago del Estero, Córdoba, Chile, y ella que vive en otro país me viene a decir que no la he invitado".

Como si fuera poco, Eugenia Ruiz también planteó como malestar el hecho de que Selva Pérez la forzara a sacarse fotos, algo que ya le explicó que no le gusta, y que, por su culpa, la mujer que le alquiló la casa en Uruguay sacó provecho de su imagen para publicidad.

En "GH x Tora & Fefe" (Streams Telefe), la uruguaya reaccionó en vivo a estas dolorosas palabras en su contra y no pudo evitar sentirse angustiada. Luego de que Devi se acercara para abrazarla, ella no quiso explayarse demasiado debido al cariño que todavía le tiene a quien fuera su amiga.

"Como yo la quiero mucho, me voy a llamar a silencio. A veces uno piensa que, dentro de lo que es la competencia, te ganaste una amiga para la vida. Me encantó transitar 'Gran Hermano' con ella. Me ha dolido la distancia de lo que es un mensajito, pero entiendo y respeto. Y no voy a decir nada malo de ella porque la quiero y tampoco hay nada malo para decir", se limitó a decir Selva, con la voz entrecortada y los ojos lagrimosos.