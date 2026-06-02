La foto de Loly Antoniale que se volvió viral tras años de ausencia mediática: "Muy simpática y buena onda"

Desde que decidió alejarse de los medios y abandonar la exposición pública en Argentina, Loly Antoniale construyó una vida rodeada de misterio. La modelo y conductora cordobesa desapareció prácticamente de la escena mediática hace varios años y, desde entonces, son pocas las ocasiones en las que trascendieron imágenes o detalles sobre su presente.

Por eso, cada vez que aparece una fotografía reciente suya, la repercusión es inmediata. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en las últimas horas, cuando una nueva imagen comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Tras su separación de Jorge Rial, Loly optó por tomar distancia del mundo del espectáculo argentino. Desde entonces, mantuvo absoluta reserva sobre distintos aspectos de su vida personal, evitando brindar declaraciones públicas sobre su situación sentimental, laboral o económica.

Aunque continúa activa en redes sociales, siempre eligió compartir contenidos de manera limitada, sin exponer demasiados detalles sobre su día a día. Esa decisión alimentó durante años la curiosidad del público, que sigue atento a cada una de sus escasas apariciones.

La imagen que volvió a ponerla en escena

La reciente fotografía fue tomada en un contexto inesperado. Según trascendió, Antoniale fue vista durante un viaje aéreo que la tenía como pasajera, rumbo a Panamá, en una escala vinculada a su vida actual en Miami.

La imagen habría sido capturada por otra persona que viajaba en el mismo vuelo y decidió registrar el momento. Posteriormente, la fotografía llegó a la cuenta especializada en espectáculos "Gossipeame", que fue la encargada de compartirla y difundirla en redes sociales.

Junto a la imagen, la administradora de la cuenta, conocida popularmente como Pochi, compartió algunos detalles del encuentro. "La Niña Loly en la madrugada del sábado en clase ejecutiva volando hacia Panamá desde el aeropuerto de Córdoba. Muy simpática y buena onda", escribió.

La frase rápidamente se viralizó y despertó una ola de comentarios entre los seguidores de la exmodelo, que celebraron volver a verla después de tanto tiempo.

La foto de Loly Antoniale

Un misterio que sigue intacto

A pesar de esta nueva aparición, el presente de Loly Antoniale continúa siendo un verdadero enigma. Lejos de los programas de televisión, las entrevistas y los eventos del espectáculo, la cordobesa mantiene una vida reservada que pocas veces trasciende públicamente.

Cada nueva imagen o dato que aparece sobre ella genera repercusión justamente porque son escasas las ocasiones en las que se deja ver.

Aunque eligió alejarse de la exposición mediática hace años, Loly Antoniale continúa siendo una personalidad que despierta curiosidad entre el público argentino.

La viralización de esta fotografía demuestra que, incluso lejos de los medios y de las polémicas, sigue generando interés cada vez que aparece. Y mientras su vida en el exterior continúa rodeada de discreción, una simple imagen alcanzó para volver a convertirla en tema de conversación y recordar por qué sigue siendo una de las figuras más recordadas del espectáculo nacional.