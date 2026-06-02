Thiago Medina, sin trabajo en los medios, se las rebusca: vende figuritas del Mundial 2026

Thiago Medina sorprendió en redes. El ex participante de "Gran Hermano 2022" dejó atrás los escándalos amorosos con su ex (ahora en pareja con otro hombre), y, tras unos polémicos videos con mujeres, mostró su nueva fuente de ingresos. Nada de televisión ni cámaras. El joven se mete de lleno en la venta de álbumes del Mundial 2026. La movida generó una ola de mensajes de apoyo.

Thiago Medina encontró la vuelta. El exjugador de "Gran Hermano 2022" (Telefe) se mantiene lejos de los estudios de televisión, pero no para de moverse. En las últimas horas, mostró en sus redes una actividad que descolocó a más de uno. El influencer se dedica ahora a vender álbumes del Mundial 2026, esos que se volvieron furor en las últimas semanas. La idea surgió de su propia marca virtual, un emprendimiento con el que compra y revende artículos importados. Entre ellos, las figuritas de la marca italiana.

El joven publicó un video en Instagram. Allí se lo ve manejando, con una caja llena de álbumes en el asiento. "Entrega personal de 20 álbumes para el Mundial", escribió como leyenda. El recorrido terminó en la puerta de un cliente. "Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale", anticipó Thiago antes del encuentro.

Cuando se cruzó con el comprador, la charla fue directa. "Ahora probamos con 20 y después hacemos una compra más grande", lanzó el cliente. Le dio el dinero en efectivo y Thiago ni lo contó. Confianza pura o simple necesidad, vaya uno a saber.

Los seguidores reaccionaron rápido. "Bien genio, rebuscándosela como todo emprendedor", le escribieron. "Que te vaya muy bien con la venta, Thiago", sumó otro. "Siempre busca vida. ¡Aguante la vida honesta!", celebró un tercero. Los mensajes de aliento llenaron la publicación. El apoyo no sorprende: la figura de Thiago despierta ternura en muchos, sobre todo después de su paso tormentoso por el reality y su vínculo conflictivo con Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Porque la vida sentimental del exhermanito también da tela para cortar. Hace unos días, un video lo mostró besándose en la boca con Karina Andrade, una influencer chilena. Las imágenes volaron por redes y desataron rumores de un nuevo romance. Pero Thiago salió al cruce.

En una historia de Instagram, aclaró: "A mí no me quieran vincular con nadie que yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie". El mensaje lo acompañó con dos emojis de cara que tira un beso. Con esa declaración, el joven dejó en claro que no quiere ataduras. Lejos de Daniela Celis, Thiago viene marcando un perfil cada vez más diferenciado. Incluso llegó a deslizar su idea de crear contenido para adultos, aunque por ahora no pasó de la amenaza.