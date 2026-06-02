Horóscopo: los signos que recibirán una sorpresa esta semana

El cielo nunca descansa, y esta semana el movimiento planetario trae envión para cuatro signos del zodiaco. El destino, caprichoso como solo él sabe ser, prepara una sorpresa que caerá como bomba de estruendo. No importa si uno cree en el horóscopo o lo toma con pinzas: las estrellas alinean fuerzas y no piden permiso. Entre los elegidos aparecen los signos que saben improvisar, esos que arman un show con lo que les tiran, y también los signos que son adictos al trabajo, los que no sueltan el celu ni en el baño. Atención, porque la vuelta puede venir por cualquier lado.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La sorpresa para Escorpio llega por el lado de los afectos. Alguien de su círculo íntimo -quizás un viejo amigo o un familiar distante- aparece sin avisar y con una propuesta que le revuelve el alma. No es casualidad: Plutón, su regente, activa la casa del reencuentro. La emoción lo agarra desprevenido, pero el consejo es claro: no desconfiar de entrada. Escorpio suele poner murallas, pero esta vez conviene bajar un cambio y escuchar. La vida le ofrece cerrar una historia que quedó colgada. Si acepta, sale ganando.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El flechazo laboral sacude a Sagitario. Una oferta de trabajo o un proyecto freelance que ni esperaba le cae del cielo. Júpiter, su planeta amigo, empuja desde la casa de los viajes y las nuevas rutas. La noticia lo encuentra en medio de otra cosa -justo cuando menos la busca-, y ahí reside la magia. El consejo: no agarrar el celular a los ponchazos para responder. Mejor respirar, leer bien la letra chica y aceptar si le cierra. Este nativo necesita cambio de aire, y el cosmos se lo regala envuelto en papel de regalo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio recibe una sorpresa que le toca el bolsillo. Puede ser un reintegro inesperado, un dinero que daba por perdido o la liquidación de un laburo viejo. Saturno, su señor, ordena cuentas atrasadas. La noticia lo encuentra con la guardia baja, porque este signo siempre calcula todo. El consejo: festejar, pero sin alharaca. Capricornio tiende a guardar cada peso como si fuera el último, pero esta vez puede darse un gusto chico, sin culpa. El universo le devuelve una pequeña parte de lo mucho que invirtió en los demás.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La sorpresa para Aries es un encuentro fortuito. En la fila del super, en un bar o saliendo del gimnasio se cruza con alguien que le cambia el humor de raíz. Marte, su regente de fuego, activa la casa de las conexiones rápidas. No es amor a primera vista necesariamente, sino un choque de energías que lo despierta. El consejo: no salir corriendo a concretar nada. Aries se entusiasma al toque y quiere resultados ya. Mejor dejar que la situación madure sola. Una charla de diez minutos puede abrir una puerta que ni sabía que existía.