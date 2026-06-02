Elijah Wood, protagonista de "El señor de los anillos", viene a la Argentina para encontrarse con sus fans: ¿cuánto vale conocer al portador del Anillo?

Elijah Wood, Frodo en "El señor de los anillos" y uno de los hobbits más querido de la Tierra Media, confirmó su visita a Buenos Aires en diciembre. El actor que protagonizó la exitosa trilogía dirigida por Peter Jackson junto a Ian McKellen, Sean Astin, Sean Bean, Viggo Mortensen, Bernard Hill, Andy Serkis, Ian Holm, conmocionó a los fans con la noticia de su viaje al país, pero la alegría viene con un número: las entradas para conocerlo tienen un precio. ¿vale la pena pagar para ver a un portador del Anillo?

Los responsables de la Argentina Comic-Con soltaron la bomba. En diciembre llega Elijah Wood. Sí, el mismísimo Frodo Bolsón. El actor se presenta el 5 y 6 de ese mes en la convención de fanáticos. Allí repasará su experiencia en la saga de Peter Jackson, películas que marcaron a toda una generación.

La noticia corrió como reguero de pólvora. En cuestión de horas, las redes ardieron con comentarios de esos que no necesitan traducción. "Toca volver a sacar el traje de Hobbit", escribió un usuario. Otro largó un "Me vuelvo loco". Y uno más, con la emoción a flor de piel: "La felicidad que tengo no me entra en el pecho". La catarata de reposteos confirmó lo que muchos sospechaban: la espina dorsal de los fans argentinos.

¿Qué ofrecerá Wood en esos dos días? Tres cosas claves: sesiones de fotos, firma de autógrafos y un panel con preguntas y respuestas del público. Los paneles, según aclaró la organización, están abiertos a todos los asistentes sin importar el ticket. Pero ojo: sujeto a la capacidad del lugar. Es decir, llegue temprano el que quiera escuchar al hobbit en carne y hueso.

El dato que corta la respiración es el precio. Conocer a Elijah Wood arranca desde los 40 mil pesos. Ese número desató un debate silencioso en los grupos de fans. ¿Cuánto vale la nostalgia? ¿Cuánto duele una foto con el portador del Anillo Único? Para algunos, es un regalo que se hacen una vez en la vida. Para otros, el bolsillo grita y no alcanza la moneda de Gondor.

Elijah Wood nació el 28 de enero de 1981. Su carrera empezó temprano. Su primera aparición en cine fue nada menos que en "Volver al futuro II". De ahí saltó a títulos de los 90 como "Avalon", "Eternamente joven", "The Good Son", "Flipper" y "Aulas peligrosas". Pero la fama mundial le llegó con la película de 2001: "La comunidad del anillo". Allí interpretó a Frodo, ese hobbit que carga con un anillo maldito mientras cruza la Tierra Media. Después vinieron "Las dos torres" (2002) y "El retorno del rey" (2003). Más tarde, Peter Jackson filmó una trilogía precuela sobre "El hobbit", donde Wood también apareció en breves guiños.

El reparto de esa saga es una constelación de estrellas. Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Andy Serkis, Sean Bean, Ian McKellen, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee y Sean Astin, entre otros. Todos ellos ganaron popularidad enorme. Pero Wood sigue siendo la cara más inocente de esa aventura, aquella que hizo llorar a millones cuando Frodo dijo "Ya no recuerdo el sabor de las fresas".

Detrás de esta visita se esconde un fenómeno cultural que trasciende al actor. La Argentina Comic-Con apuesta a un público adulto que hoy tiene entre 30 y 45 años, gente que vio la trilogía en el cine durante su adolescencia o juventud. Esa generación dispone ahora de ingresos propios, pero también de hipotecas y cuentas que pagar. Los 40 mil pesos no son cualquier cosa en un contexto económico difícil. Sin embargo, la respuesta en redes demostró que la emoción puede más que la calculadora.