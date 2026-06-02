Araceli González limó asperezas con Adrián Suar tras su histórico conflicto y fue a verlo al teatro: "Nos estamos revinculando..."

Araceli González apareció donde nadie la esperaba: en la función de prensa de "Sottovoce", la obra que protagoniza su exmarido Adrián Suar en el Teatro El Nacional. Es que, por muchos años, Araceli estuvo enemistada con Adrián por un rumor que corrió cuando ella comenzó su relación con Fabián Mazzei. Tras muchos años de distancia, con sonrisa amplia y palabras medidas, la actriz contó que el vínculo roto empieza a soldarse.

Araceli González eligió el teatro para dar un mensaje potente. No subió al escenario, sino que ocupó una butaca como espectadora de lujo en el estreno de "Sottovoce", la obra de Adrián Suar. La foto circuló rápido. Pero el dato fuerte lo soltó ella misma en la puerta del teatro, rodeada de micrófonos y flashes.

"Por suerte estamos muy bien disfrutando este momento, revinculándonos como familia", disparó Araceli, sin titubeos. Cuando le preguntaron quién dio el primer paso hacia la reconciliación, señaló con el dedo su propio pecho: "Yo, yo, yo. Yo lloro y avanzo". Explicó que el acercamiento no ocurrió de un día para el otro. "Es el trabajo de muchos años", aclaró. Una cena previa entre los tres -Araceli, Adrián y el hijo de ambos, Toto Kirzner- destrabó lo que parecía congelado. "Nos reímos mucho, fue muy emocionante", recordó ella. De esa noche salió la invitación para la función.

El abrazo entre Toto Kirzner y su padre, Adrián Suar, con la mirada de Araceli González.

La actriz puso sobre la mesa la razón de fondo: Toto. "No quiero preguntas más incómodas para él en su vida", sostuvo. Cada vez que el hijo aparece en el medio, los viejos escarceos legales y mediáticos pasan a segundo plano. "Eso quedó atrás. Otra vida", sentenció. Y agregó una idea clave: "Uno se va apartando con los conflictos". Ese apartarse permite hoy esta foto pública.

Fabián Mazzei, su pareja actual, brilló por su ausencia. Araceli aclaró que él tenía un compromiso laboral con Disney, pero dejó una puerta entreabierta. "Él va a estar en el estreno de Toto en agosto", prometió. Sobre el vínculo con Mazzei, respondió con dos palabras exactas: "Hermoso, hermoso". Y largó una frase que refleja los cuidados: "Vamos de a poco. Si no, ya los ravioles el domingo". La metáfora gastronómica ilustró la necesidad de pisar firme, sin apurar la mesa familiar ampliada.

También habló de Margarita, la hija de Suar con Griselda Siciliani. "Ahora voy a conocer a Margarita, que no la conozco", comentó entre risas. La reconstrucción avanza paso a paso, pero suma nuevos afectos.

Lo que muestra esta escena excede el chimento. Araceli González y Adrián Suar construyen un modelo poco frecuente en el mundo del espectáculo: el de una familia ensamblada que negocia las distancias sin borrar las heridas. Ella tomó la iniciativa -lo repitió tres veces- y eso cambia las reglas. No hay declaraciones cruzadas, ni abogados de por medio. Hay una cena, una función de teatro y una madre que prioriza el bienestar de su hijo por encima del orgullo propio.

El gesto tiene peso simbólico. La actriz no solo fue a ver la obra de su exmarido: se expuso en la puerta, respondió todo y hasta bromeó sobre su edad frente a la nueva pareja de Suar, Rocío Robles. "Yo soy otra camada", dijo, con humor pero con claridad. Ese reconocimiento de los roles y los tiempos marca la madurez de un proceso que, según sus propias palabras, llevó años de trabajo interno.

Queda una enseñanza para el lector común: revincularse como familia no requiere olvidar, sino dejar atrás la pelea por el pasado. Araceli lo resumió con una definición contundente: "Otra vida". Y esa vida nueva, al menos esta noche, empezó entre aplausos, en la fila de un teatro, con una sonrisa que antes parecía imposible.