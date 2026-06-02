Tati Luna o Titi de "Gran Hermano": quién quedó eliminada del reality en una gala cargada de tensión

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa días de cambios constantes. Tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana" y el regreso de Sol Abraham, este lunes 1° de junio un nuevo concursante debió abandonar el reality de Telefe por decisión del público.

La gala estuvo atravesada por la incertidumbre desde el comienzo. En la placa de nominados se encontraban Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana "Tati" Luna y Titi Tcherkaski, todos pendientes del voto de la audiencia.

La primera en recibir una buena noticia fue Tamara, que celebró emocionada su continuidad. "¡Gracias, gracias! Me re quiero quedar, muchas gracias", expresó entre lágrimas al escuchar la decisión de la gente.

Más adelante, Santiago del Moro confirmó que Brian Sarmiento y Leandro Nigro seguían en carrera. De esa manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Tati Luna y Titi Tcherkaski, dos de las participantes que menos tiempo llevaban en competencia.

Tati Luna quedó eliminada de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Finalmente, el veredicto fue contundente. Tati Luna resultó eliminada con el 71,4% de los votos, mientras que Titi obtuvo el 28,6%. Antes de cruzar la puerta, la joven uruguaya se despidió con un breve "¡Muchas gracias a todos!".

Con esta nueva salida, ya son 22 los jugadores que continúan en carrera dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada", que además se prepara para alcanzar una marca especial: este martes cumplirá 100 días al aire.