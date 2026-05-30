Creamfields 2026 vuelve a Buenos Aires: cuándo será y cómo conseguir entradas para el megafestival electrónico

Hablar de Creamfields es hablar de uno de los festivales más influyentes de la música electrónica a nivel mundial.

Desde su llegada a la Argentina, el evento logró convertirse en una referencia para varias generaciones de fanáticos, posicionando a Buenos Aires dentro del circuito internacional de los grandes encuentros electrónicos.

Con escenarios impactantes, producciones de vanguardia y artistas de primer nivel, el festival construyó una identidad propia que trasciende la música para transformarse en una experiencia cultural y sensorial única. Ahora, el histórico encuentro prepara una nueva edición que promete volver a encender la pasión de miles de asistentes.

Cuándo será realizará

La escena electrónica internacional ya tiene una fecha marcada en el calendario argentino. Creamfields confirmó su regreso al país para el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, en una nueva edición que buscará volver a reunir a miles de fanáticos de la música electrónica.

Con producción de Fenix Entertainment, el encuentro celebrará su 18.ª edición en Argentina, consolidando una historia que lleva más de dos décadas de conexión con el público local.

Después de las exitosas convocatorias de 2024 y 2025, el festival apuesta nuevamente por una propuesta que combina música, innovación tecnológica y una producción de escala internacional.

Creamfields en Argentina

Un festival que hizo historia en la música electrónica

Nacido en 1998 en el Reino Unido, Creamfields logró convertirse en uno de los eventos más influyentes de la cultura electrónica a nivel global.

Con presencia en distintos países, el festival construyó una identidad basada en experiencias inmersivas, escenarios impactantes y lineups que reúnen a los artistas más destacados de cada generación.

Su vínculo con Argentina tiene un capítulo especial. En 2001, Buenos Aires se convirtió en la primera sede internacional del festival, marcando un antes y un después para la música electrónica en Latinoamérica.

Desde entonces, cada edición fortaleció la relación con el público argentino, que transformó al evento en una de las citas más esperadas del año.

Los artistas que marcaron el legado del festival

A lo largo de su historia, Creamfields recibió a figuras de renombre internacional como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre muchos otros.

Para 2026, la organización adelantó que mantendrá el mismo estándar de calidad artística, apostando por una combinación entre referentes globales y talentos emergentes de la escena electrónica.

Dónde se realizará la nueva edición

El festival volverá a desplegar toda su propuesta en el Parque de la Ciudad, uno de los espacios más emblemáticos para este tipo de encuentros masivos.

Allí, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que irá mucho más allá de la música, con sectores de relax, gastronomía de autor, puntos de hidratación gratuita y servicios especialmente diseñados para garantizar comodidad y seguridad durante toda la jornada.

Cómo conseguir las entradas para Creamfields 2026

Los tickets para la nueva edición estarán disponibles desde el 2 de junio a las 10 horas a través de venti.com.ar.

Se espera una gran demanda, impulsada por el prestigio internacional del festival y el entusiasmo que genera cada regreso de Creamfields al país.

Mucho más que un evento musical

El mítico festival se consolidó como un espacio donde nacen tendencias, se descubren nuevos sonidos y se presentan los artistas que luego marcan el rumbo de la música electrónica mundial.

La combinación entre innovación, tecnología, talento internacional y una sólida escena local convirtió al festival en una referencia global y en una parada obligada dentro del calendario electrónico.

Con la expectativa creciendo a medida que se acerca la fecha y a la espera de conocer el lineup oficial, Creamfields 2026 ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina, reafirmando una vez más el lugar de Buenos Aires como una de las grandes capitales de la música electrónica en la región.