Diplo sorprendió al ser DJ en la graduación escolar de su hijo y emocionó a todos

A lo largo de su carrera, Diplo construyó una trayectoria marcada por festivales multitudinarios, colaboraciones globales y éxitos que dominaron las pistas de baile en todo el mundo.

Como una de las figuras más influyentes de la música electrónica y cocreador de Major Lazer, el artista convirtió cada presentación en un verdadero espectáculo.

Sin embargo, esta vez el DJ mostró una faceta completamente distinta y mucho más íntima: animó la graduación de jardín de infantes de su hijo y compartió el emotivo momento en redes sociales.

Diplo musicalizó la graduación de su hijo

El productor de 47 años publicó el sábado 23 de mayo un video en Instagram que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se lo puede ver actuando para su hijo Pace, de 6 años, y para todos sus compañeros después de la ceremonia escolar.

Junto al clip, Diplo escribió una frase que resumió el espíritu del evento: "La fiesta más exclusiva del año".

Lejos de un festival internacional o una discoteca repleta, el músico apareció rodeado de chicos bailando sobre el césped frente a un gran edificio, en una escena que generó miles de reacciones entre sus seguidores.

El momento viral con los chicos bailando al ritmo de su música

En el video, el creador del hit "Where Are U Now", cuyo nombre real es Thomas Wesley Pentz, aparece pasando música mientras suena su nuevo tema "Two Steppin'", colaboración junto a Adrien Nunez.

Mientras la canción avanzaba, los niños comenzaron a bailar y saltar frente a la consola del DJ. Diplo, completamente compenetrado con el momento, acompañó la música aplaudiendo y levantando las manos para alentar a los pequeños.

En uno de los momentos más divertidos del video, el productor les preguntó a los chicos: "¿Están listos para volverse locos?". Segundos después, el tema alcanzó su punto más alto y los nenes explotaron de emoción.

Un recuerdo que el DJ guardará para siempre

Además de compartir las imágenes, Diplo dejó en claro lo importante que fue este episodio para él a nivel personal. Sobre el video escribió: "Añadir la graduación de mi hijo del jardín de infancia a la lista de los momentos más importantes de mi carrera".

La publicación rápidamente acumuló comentarios y reacciones de fanáticos y colegas del mundo de la música, que destacaron la ternura de la escena y celebraron ver al artista en un contexto tan familiar.

Un costado diferente de una estrella global

Acostumbrado a escenarios gigantes y giras internacionales, Diplo mostró esta vez una versión mucho más cercana y espontánea. El DJ, que supo convertirse en una referencia de la música electrónica moderna, cambió por un rato los festivales multitudinarios por una pista improvisada llena de chicos saltando y cantando.

El resultado fue un momento tan simple como inolvidable, que mezcló música, familia y diversión en una escena que rápidamente conquistó las redes sociales.