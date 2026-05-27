Flor Paz llega al Teatro Vorterix con "89", el show que marca una nueva etapa en su carrera

Luego del lanzamiento de su más reciente álbum, "89", Flor Paz da un paso fundamental en esta nueva etapa artística y anuncia su primer show en el Teatro Vorterix. La presentación será el próximo jueves 28 de mayo y significará un momento clave en su carrera, llevando al vivo un proyecto que refleja una profunda transformación musical y personal.

Con "Nuestro Origen", la artista buscará trasladar al escenario el universo conceptual de "89", un disco disponible desde diciembre que nació con la intención de expandir su sonido hacia una fusión latinoamericana donde conviven el folclore, el gospel y la música urbana. El álbum representa no solo una evolución sonora, sino también un proceso de renacimiento artístico condensado en su título, una referencia directa al año de nacimiento de la cantante.

La noche contará con invitados especiales, entre ellos Los Manseros Santiagueños

En este esperado show, Flor Paz propondrá una experiencia donde se mezclan las raíces folklóricas heredadas, la influencia de la música afroamericana y los sonidos contemporáneos de su generación. El Teatro Vorterix será el escenario elegido para presentar en vivo esta nueva identidad musical, en un formato que promete combinar intimidad, potencia y una fuerte conexión con el público.

Además, la noche contará con la participación de artistas invitados que forman parte de la historia del folclore argentino, generando un cruce generacional que dialoga directamente con la esencia del proyecto. Entre ellos estará Los Manseros Santiagueños, grupo fundado por su padre, Onofre Paz, cuya presencia aportará un valor simbólico y emocional especial a esta presentación.

Flor Paz presentará en vivo las canciones de "89" en su primer gran show en el Teatro Vorterix.

Las entradas estarán disponibles esta semana a través de All Access y la expectativa crece alrededor de un concierto que no solo marcará la presentación oficial de "89", sino también un antes y un después en la trayectoria de Flor Paz.